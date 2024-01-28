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Примера. Бильбао вернулся в ТОП-4, Севилья прервала серию поражений

Испания

В нетоповых матчах дня в Испании сегодня ничьи

Примера. Бильбао вернулся в ТОП-4, Севилья прервала серию поражений

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Поразительно скучный и безыдейный матч.

"Кадис" очень старался, но за 90 минут набегал только на два опасных момента — это Алькарас хлестко пробил со штрафного, а Крис Рамос неплохо поработал корпусом и ударил со средней. Оба раза Симон был на месте.

"Атлетик", в свою очередь, завершил матч вообще без ударов в створ ворот и по-настоящему опасных ситуаций, и это не должно вас удивлять. В среду баски выдали аномально интенсивные 120 минут против "Барсы" в Кубке, и банально не успели восстановиться.

Другое дело, что даже ничья подняла "Атлетик" на 4-е место с 42 очками, а это уже зона ЛЧ.

Касательно "Кадиса", то он в зоне вылета — 18-я позиция и 16 баллов.

22-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетик" - 0:0

"Кадис": Ледесма — Карселен, Фали Хименес, Чуст, Лукас Пирес — Алехо, Алькарас, Эскаланте, Наварро (Окампо, 80) — Собрино (Гвардиола, 73), Рамос (Алекс, 86)

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Йерай, Лекуэ (Берчиче, 51) — Весга (Сансет, 51), Эррера — Уильямс, Унаи Гомес (Хауресигар, 51), Аду (Нико Уильямс, 62) — Вильялибре (Гурусета, 70)

Предупреждения: Алькарас, 47, Фали Хименес, 73, Алехо, 78, Эскаланте, 89 — Весга, 22, Лекуэ, 45

"Севилья" не победила, но хотя бы прервала четырехматчевую серию поражений в Ла Лиге. В ее ситуации и это неплохо.

Причем мог "Нервион" и победить. Молодой воспитанник школы Исаак Ромеро очень хорош и мог забить два гола в первом тайме, но одну из его попыток эффектно отбил Серхио Эррера.

Ну, а на второй тайм Ромеро уже не хватило, а партнеров и подавно. Кажется, что прямо сейчас из полузащиты "Севильи" испарилось не только качество, но и всякая интересная мысль. Остались только глупые фолы, как у Сусо на 86-й минуте.

Итог? Пропущенный гол. Будимир оказался в нужной точке после навеса с углового.

Плюс "Севилья" еще и двух игроков потеряла — это Соу и Навас покинули поле травмированными.

В таблице "Нервион" лишь на очко опережает зону вылета — у него 17 баллов и 16-я строчка. У "Осасуны" - 26 очков и 12-е место.

22-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Ромеро, 25 — Будимир, 55

"Севилья": Нюланд — Баде, Рамос, Маркао (Рафа Мир, 71) — Навас (Хуанлу, 71), Сусо, Агуме (Соу, 59, Оливер, 67), Сумаре, Акунья (Педроса, 59) — Ромеро, Окампос

"Осасуна": Эррера — Давид Гарсия, Катена, Крус — Пенья (Аресо, 66), Ибаньес (Монкайола, 76), Муньос, Мой Гомес (Орос, 76), Мохика — Рауль Гарсия (Арнаис, 83), Будимир

Предупреждения: Агуме, 6, Сумаре, 56, Рамос, 84

Удаление: Сусо, 86

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