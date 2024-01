Примера. Бильбао вернулся в ТОП-4, Севилья прервала серию поражений

Поразительно скучный и безыдейный матч.

"Кадис" очень старался, но за 90 минут набегал только на два опасных момента — это Алькарас хлестко пробил со штрафного, а Крис Рамос неплохо поработал корпусом и ударил со средней. Оба раза Симон был на месте.

"Атлетик", в свою очередь, завершил матч вообще без ударов в створ ворот и по-настоящему опасных ситуаций, и это не должно вас удивлять. В среду баски выдали аномально интенсивные 120 минут против "Барсы" в Кубке, и банально не успели восстановиться.

Другое дело, что даже ничья подняла "Атлетик" на 4-е место с 42 очками, а это уже зона ЛЧ.

Extraordinary performance from Robert Navarro???????? today vs Athletic Bilbao The player who created the most chances in the game (2)???? 88% pass accuracy???? 67% tackle accuracy???? 10 recoveries???? 3 interceptions???? won 7 of his 17 duels???? pic.twitter.com/3VWyWKlVi8

Касательно "Кадиса", то он в зоне вылета — 18-я позиция и 16 баллов.

22-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетик" - 0:0

"Кадис": Ледесма — Карселен, Фали Хименес, Чуст, Лукас Пирес — Алехо, Алькарас, Эскаланте, Наварро (Окампо, 80) — Собрино (Гвардиола, 73), Рамос (Алекс, 86)

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Йерай, Лекуэ (Берчиче, 51) — Весга (Сансет, 51), Эррера — Уильямс, Унаи Гомес (Хауресигар, 51), Аду (Нико Уильямс, 62) — Вильялибре (Гурусета, 70)

Предупреждения: Алькарас, 47, Фали Хименес, 73, Алехо, 78, Эскаланте, 89 — Весга, 22, Лекуэ, 45

"Севилья" не победила, но хотя бы прервала четырехматчевую серию поражений в Ла Лиге. В ее ситуации и это неплохо.

Причем мог "Нервион" и победить. Молодой воспитанник школы Исаак Ромеро очень хорош и мог забить два гола в первом тайме, но одну из его попыток эффектно отбил Серхио Эррера.

Ну, а на второй тайм Ромеро уже не хватило, а партнеров и подавно. Кажется, что прямо сейчас из полузащиты "Севильи" испарилось не только качество, но и всякая интересная мысль. Остались только глупые фолы, как у Сусо на 86-й минуте.

Итог? Пропущенный гол. Будимир оказался в нужной точке после навеса с углового.

50 - Ante Budimir has scored his 50th goal in LaLiga (37 with Osasuna and 13 with Mallorca), becoming the fourth Croatian player ???????? to reach this tally in the history of the competition, after Davor Šuker (114), Ivan Rakitić (61) and Alen Peternac (55). Swan. pic.twitter.com/fABf2czQJw