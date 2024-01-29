В Барселоне разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави

Намек Рафаэля Маркеса на готовность сменить Хави во главе "Барселоны" не оценили.

Мексиканец, который работает с резервной командой каталонцев, отметил, что от подобных предложений "не отказываются". Diario Sport отмечает, что руководству не понравились комментарии сотрудника: "Гнев был велик".

Менеджеры считают, что эти заявления были несвоевременными и неуместными, а также могли лишь дополнительно навредить атмосфере в клубе.

Сам Маркес тоже понял, что его слова вызвали "определенную тревогу", и теперь будет воздерживаться от комментариев по этому поводу.