Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Барселоне разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави
Тренер Барсы Б тоже понимает, что зря так высказался
Barcelona
Намек Рафаэля Маркеса на готовность сменить Хави во главе "Барселоны" не оценили.
Мексиканец, который работает с резервной командой каталонцев, отметил, что от подобных предложений "не отказываются". Diario Sport отмечает, что руководству не понравились комментарии сотрудника: "Гнев был велик".
Менеджеры считают, что эти заявления были несвоевременными и неуместными, а также могли лишь дополнительно навредить атмосфере в клубе.
Сам Маркес тоже понял, что его слова вызвали "определенную тревогу", и теперь будет воздерживаться от комментариев по этому поводу.
Популярное сейчас
- Мануэль Нойер: Безусловно, Клопп является потенциальным кандидатом на пост главного тренера Баварии
- Артета готов покинуть Арсенал ради Барселоны, - СМИ
- Кубок Азии-2023. Таджикистан - ОАЭ 1:1(5:3). Безумный финал поединка и серия пенальти. ВИДЕО
- Примера. Барселона — Вильярреал 3:5. Слишком невероятно, чтобы быть правдой
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Комментарии 1