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В Барселоне разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави

Испания

Тренер Барсы Б тоже понимает, что зря так высказался

В Барселоне разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави

Barcelona

Новина українською

Намек Рафаэля Маркеса на готовность сменить Хави во главе "Барселоны" не оценили.

Мексиканец, который работает с резервной командой каталонцев, отметил, что от подобных предложений "не отказываются". Diario Sport отмечает, что руководству не понравились комментарии сотрудника: "Гнев был велик".

Менеджеры считают, что эти заявления были несвоевременными и неуместными, а также могли лишь дополнительно навредить атмосфере в клубе.

Сам Маркес тоже понял, что его слова вызвали "определенную тревогу", и теперь будет воздерживаться от комментариев по этому поводу.

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Барселона Хави Рафаэль Маркес
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
29.01.2024 в 08:58
Тепер Маркеса звільнять із дублю барсотушки, а Хаві залишать і далі тренувати шлємазлів
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
29.01.2024 в 08:58
Тепер Маркеса звільнять із дублю барсотушки, а Хаві залишать і далі тренувати шлємазлів
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