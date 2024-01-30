Реал продлит контракт с одним из ветеранов команды

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с защитником команды Дани Карвахалем.

По информации Marca, между сторонами уже есть устная договоренность. Ожидается, что официально о подписании нового контракта будет объявлено в ближайшие недели. Соглашение должно быть продлено на год - с лета 2025 года (по действующему контракту) до лета 2026 года.

Карвахаль – воспитанник "Реала". В системе "Королевского клуба" латераль находится с детства. Единственное исключение – сезон 2012-13 в аренде в "Байере". Всего Дани провел в составе первой команды "сливочных" 398 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 62 голевые передачи.