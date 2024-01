Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы

"Барселона" потеряла еще одного игрока из-за травмы перед матчем Ла Лиги против "Осасуны" в среду.

Вингер Жуан Феликс растянул связки правого голеностопа и присоединится к списку травмированных игроков: Рафинья, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес и Маркос Алонсо.

In training on Tuesday morning the first team player João Félix sprained a ligament in his right ankle. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/9S8KYDSQLK