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Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Плохие новости для испанского клуба
Фото: Getty Images
"Барселона" потеряла еще одного игрока из-за травмы перед матчем Ла Лиги против "Осасуны" в среду.
Вингер Жуан Феликс растянул связки правого голеностопа и присоединится к списку травмированных игроков: Рафинья, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес и Маркос Алонсо.
"Во вторник на тренировке игрок Жуан Феликс растянул связки правого голеностопа. Он возвращение к игре, когда полностью восстановится", - говорится в официальном заявлении "Барселоны".
MEDICAL NEWS ❗️— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2024
In training on Tuesday morning the first team player João Félix sprained a ligament in his right ankle. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/9S8KYDSQLK
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