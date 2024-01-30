Вингер Барселоны выбыл на неопределенный срок из-за травмы

"Барселона" потеряла еще одного игрока из-за травмы перед матчем Ла Лиги против "Осасуны" в среду.

Вингер Жуан Феликс растянул связки правого голеностопа и присоединится к списку травмированных игроков: Рафинья, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес и Маркос Алонсо.

"Во вторник на тренировке игрок Жуан Феликс растянул связки правого голеностопа. Он возвращение к игре, когда полностью восстановится", - говорится в официальном заявлении "Барселоны".