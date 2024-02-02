Беллингем оскорбил Гринвуда во время игры - Хетафе требует включить это в протокол

Игроки национальной сборной Англии Джуд Беллингем и Мэйсон Гринвуд стали одними из главных героев встречи между "Реалом" и "Хетафе" во время игры 20-го тура чемпионата Испании (2:0). Как сообщает Cadena Ser, Беллингем назвал своего соотечественника насильником после жёсткого единоборства. Об этом сообщает издание Cadena SER.

Тем временем, "Хетафе" уже обратился к делегату Ла Лиги с просьбой включить этот момент в протокол матча.

Напомним, что Гринвуд пропустил более 18 месяцев во время выступлений в "Манчестер Юнайтед" после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. На данный момент форвард играет за испанский клуб на правах аренды до конца сезона 2023-24.