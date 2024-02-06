Барселона предложит Юргену Клоппу возглавить команду

Хави Эрнандес покидает пост главного тренера каталонцев в конце этого сезона, поэтому "Барселона" активно ищет ему замену.

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Лапорта планирует встретиться с Юргеном Клоппом, который также объявил об уходе из "Ливерпуля".. Президент испанского куба попытается договориться, чтобы именно 56-летний немец стал главным тренером "Барселоны".

Но в СМИ распространяется информация, что Клопп планирует взять небольшую паузу в своей карьере.