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Барселона предложит Юргену Клоппу возглавить команду
Президент клуба планирует поговорить с Юргеном
Getty Images / Global Images Ukraine
Хави Эрнандес покидает пост главного тренера каталонцев в конце этого сезона, поэтому "Барселона" активно ищет ему замену.
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Лапорта планирует встретиться с Юргеном Клоппом, который также объявил об уходе из "Ливерпуля".. Президент испанского куба попытается договориться, чтобы именно 56-летний немец стал главным тренером "Барселоны".
Но в СМИ распространяется информация, что Клопп планирует взять небольшую паузу в своей карьере.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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Romantíco777 (Alicante)
07.02.2024 в 00:13
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