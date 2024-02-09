Озил - о синей карточке: Атлетико будет играть только вшестером?

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, принял решение о появлении синей карточки - ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Игрока, получившего синюю карточку, удалят с поля на 10 минут.

Месут Озил высказался о появлении синей карточки в футболе.