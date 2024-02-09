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Озил - о синей карточке: Атлетико будет играть только вшестером?
Озил высказался о появлении синей карточки в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, принял решение о появлении синей карточки - ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Игрока, получившего синюю карточку, удалят с поля на 10 минут.
Месут Озил высказался о появлении синей карточки в футболе.
"Итак, "Атлетико" будет играть только вшестером? " - написал экс-игрок "Реала" в соцсетях.
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Источник:twitter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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