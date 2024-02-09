Примера. Кадис — Бетис 0:2. Зимние новички сделали разницу

"Бетис" в гостях вполне комфортно одолел кризисный "Кадис", который не побеждает в элите с 1 сентября.

Тон матчу задал ранний гол — это Джонни Кардосо прошел по флангу и отдал на гол Виллиану Жозе.

Впоследствии Фекир имел удобный шанс удвоить счет, но классно сыграл Ледесма. За "Кадис" отвечал Крис Рамос — и тоже не забил. Вероятно, это был лучший шанс "Субмарины" зацепиться за очки сегодня. Уже на старте второй половины Пабло Форнальс забил эффектный сольный гол — и все было кончено.

2500 - Pablo Fornals ????⚪️ has scored the 2500th goal for @RealBetis_en in @LaLigaEN history. Verdiblancos are the 11th club to reach this milestone in the competition. Figure. pic.twitter.com/tYrjGHEFy0 — OptaJose (@OptaJose) February 9, 2024

Отметим, что Кардосо и Форнальс прибыли в "Бетис" в январе. Достойное усиление.

Дело не только в голах. Зелено-полосатые превзошли оппонента в обводках (11:7), отборах (17:12), выносах (25:9).

В таблице победа подняла "Бетис" сразу на 6-е место с 38 очками. У "Кадиса" - 18-я позиция и 17 баллов.

24-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Бетис" - 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 6, Форнальс, 46

"Кадис": Ледесма — Карселен, Фали Хименес, Чуст, Лукас Пирес — Алехо (Хуанми, 46), Эскаланте (Гвардиола, 69), Альварес, Наварро (Макси Гомес, 82) — Собрино (Алекс, 69), Рамос

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Песселья, Сократис, Миранда — Кардосо, Рока (Альтимира, 90) — Форнальс (Руибаль, 90), Фекир (Карвалью, 78), Абде (Родри, 70) — Виллиан Жозе (Авила, 78)

Предупреждения: Хуанми, 52 — Сократис, 65