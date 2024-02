Примера. Кадис — Бетис 0:2. Зимние новички сделали разницу

"Бетис" в гостях вполне комфортно одолел кризисный "Кадис", который не побеждает в элите с 1 сентября.

Тон матчу задал ранний гол — это Джонни Кардосо прошел по флангу и отдал на гол Виллиану Жозе.

Впоследствии Фекир имел удобный шанс удвоить счет, но классно сыграл Ледесма. За "Кадис" отвечал Крис Рамос — и тоже не забил. Вероятно, это был лучший шанс "Субмарины" зацепиться за очки сегодня. Уже на старте второй половины Пабло Форнальс забил эффектный сольный гол — и все было кончено.

2500 - Pablo Fornals ????⚪️ has scored the 2500th goal for @RealBetis_en in @LaLigaEN history. Verdiblancos are the 11th club to reach this milestone in the competition. Figure. pic.twitter.com/tYrjGHEFy0