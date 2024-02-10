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Рюдигер не сыграет против Жироны. Реал выйдет на поле без четырех основных центрбеков
Шанс для Довбика и компании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" сообщил на своем официальном сайте, что центральный защитник Антонио Рюдигер сегодня не сыграет против "Жироны" в матче 24 тура испанской Ла Лиги.
После обследования немецкого футболиста врачи диагностировали у него травму широкой латеральной мышцы левого бедра.
Рюдигер пропустил предыдущий поединок "Реала" против "Атлетико". Также сегодня не смогут сыграть еще три центрбека: Начо, Милитао и Алаба. Соответственно, в центре обороны "сливочных" теоретически появится пара Карвахаль-Чуамэни.
Матч "Реал" - "Жирона" начнется сегодня в 19:30. Перед этим поединком мадридцы лидируют в турнирной таблице и опережают каталонцев на два зачетных пункта.
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