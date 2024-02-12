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Президент Барселоны бросался сторонними предметами после игры с Гранадой
Терпение Лапорты лопнуло
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Ничья против "Гранады" вызвала большое разочарование в совете директоров "Барселоны". В частности, согласно сообщениям Catalunya Ràdio, президент каталонского клуба Жоан Лапорта был замечен в конце матча в разгневанном состоянии.
Отмечается, что президент "блауграны" гневно отреагировал на итоговый результат встречи, жестами и возгласами демонстрируя свое недовольство. По информации источника, в одном из эпизодов Лапорта выбросил поднос с канапе, который подавали в VIP-ложе стадиона.
"Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лигу, записав в свой актив 51 балл.
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