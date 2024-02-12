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Президент Барселоны бросался сторонними предметами после игры с Гранадой

Испания

Терпение Лапорты лопнуло

Президент Барселоны бросался сторонними предметами после игры с Гранадой

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Ничья против "Гранады" вызвала большое разочарование в совете директоров "Барселоны". В частности, согласно сообщениям Catalunya Ràdio, президент каталонского клуба Жоан Лапорта был замечен в конце матча в разгневанном состоянии.

Отмечается, что президент "блауграны" гневно отреагировал на итоговый результат встречи, жестами и возгласами демонстрируя свое недовольство. По информации источника, в одном из эпизодов Лапорта выбросил поднос с канапе, который подавали в VIP-ложе стадиона.

"Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лигу, записав в свой актив 51 балл.

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Жоан Лапорта Барселона Гранада Ла Лига
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Источник:
mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.02.2024 в 09:47
Настоящий каталонец! Лучший президент клуба за всю его историю!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
12.02.2024 в 09:47
Настоящий каталонец! Лучший президент клуба за всю его историю!
Ответить
0
0

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