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Хави - о 2:1 с Сельтой: Мы провели матч великолепно. После моего решения об уходе у нас 10 очков из 12

Испания
Обновлено

Тренер доволен отношением игроков

Хави - о 2:1 с Сельтой: Мы провели матч великолепно. После моего решения об уходе у нас 10 очков из 12

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Хави доволен победой над "Сельтой" (2:1), которая была вырвана на 97-й минуте.

"У меня есть ощущение, что мы играли хорошо, пока не доходили до финальной трети поля, а там нашим действиям не хватало четкости. Нам не хватало последнего паса.

Мы хорошо располагались на поле, удачно действовали на подборе. Мы доминировали, и я рад, потому что на этом поле играть тяжело.

Мы отдали все силы, чтобы заработать очки, и добыли их мучительным путем, но это все-таки радует. Отношение к делу, самоотдача, активность были на высоком уровне.

После моего объявления об уходе мы набрали 10 очков из 12. Думаю, мое решение было к лучшему.

Я рад, что команда сделала шаг вперед, доволен тремя очками - они на вес золота. Такие голы, как у "Сельты", - это следствие потери концентрации.

У соперника в атаке выступают умелые футболисты, а нам не повезло с отскоком. Мы защищались не очень хорошо в этом эпизоде.

Но в целом мы провели матч великолепно. Надо стараться не пропускать и сохранять ворота сухими", - сказал главный тренер "Барселоны".

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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