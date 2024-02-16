"Барселона" склоняется к тому, чтобы назначить немецкого тренера после ухода Хави.

Напомним, в конце января Хави объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона. Как пишет Mundo Deportivo, в "Барселоне" рассматривают кандидатуры сразу четырех немецких тренеров.

Один из них - Ханси Флик, который взял требл с "Баварией". Недавно он сменил агента, теперь его интересы представляет Пини Захави, у которого близкие отношения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.

Флик знает, что клуб заинтересован в его приглашении. При этом Ханси, который уже некоторое время изучает испанский язык, хочет еще немного подождать с окончательным решением о будущем, чтобы оценить все предложения, которые получит. Отмечается, что над возвращением Флика работает и "Бавария", которая недовольна Томасом Тухелем.

Тухель - еще один кандидат на пост тренера "Барселоны". Кроме того, обсуждаются кандидатуры тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и Юргена Клоппа, который покинет "Ливерпуль" по окончании сезона.

В "Барселоне" высоко ценят немецкую тренерскую школу, особенно - Лапорта. В пользу Флика говорит тот факт, что сейчас он без клуба.