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Атлетик — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Атлетик" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Атлетик — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после удручающих 0:4 на "Сантьяго Бернабеу" попытается реабилитироваться на "Сан-Мамесе", вот только сделать это будет очень сложно.

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"Атлетик" в этом сезоне дома проиграл только "Реалу" еще в августе (0:2). В последних 9 из 10 матчей здесь баски победили и впервые за 10 лет претендуют на попадание в Лигу чемпионов.

А что "Жирона"? У нее худшая форма с лета; команда выиграла только 1 из 4 последних матчей, пропустила аж 7 голов.

Удастся ли сенсационным каталонцам собраться и вновь удивить, или же их сказка окончена — узнаем в понедельник, 19 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Атлетік - Жирона
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