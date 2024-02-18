Атлетик — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" после удручающих 0:4 на "Сантьяго Бернабеу" попытается реабилитироваться на "Сан-Мамесе", вот только сделать это будет очень сложно.

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"Атлетик" в этом сезоне дома проиграл только "Реалу" еще в августе (0:2). В последних 9 из 10 матчей здесь баски победили и впервые за 10 лет претендуют на попадание в Лигу чемпионов.

А что "Жирона"? У нее худшая форма с лета; команда выиграла только 1 из 4 последних матчей, пропустила аж 7 голов.

Удастся ли сенсационным каталонцам собраться и вновь удивить, или же их сказка окончена — узнаем в понедельник , 19 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетік - Жирона Смотреть трансляцию

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