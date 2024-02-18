Примера. Бетис истощен, Реал Сосьедад показал характер, Альмерия побила антирекорд

"Альмерия" установила исторический антирекорд Ла Лиги по длительности безвыигрышной серии в матче, где не было никакой логики.

Первый тайм — доминирование "Альмерии". Пубиль открыл счет шикарным ударом со средней под перекладину, но также гости забили еще два раза — и оба мяча Аррибаса судьи аннулировали из-за минимальных офсайдов.

И что потом? Со старта второй половины резко включилась "Гранада" - и уже она штамповала момент за моментом. Онгла, Пянтковский, Бойе — кто только не бил, а забил по итогу Узуни, которого идеальным пасом низом через все поле вывел на ворота Гумбау.

Казалось бы, вот оно, психологическое превосходство — дожимайте! И что же теперь? Снова "Альмерия" поперла вперед, создала 2-3 стопроцентных шанса, а "Гранада" куда-то с поля исчезла.

28 - Almería have not won any of their last 28 games in LaLiga (D10 L18), the longest run of consecutive matches without a win in the history of the competition. Historic. pic.twitter.com/GKpNbaVsl8 — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2024

В общем, было весело, но класса никакого. Неудивительно, что в таблице у "Альмерии" лишь 8 очков, а у "Гранады" - 14. И те, и другие стоят на вылет.

25-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Альмерия" - 1:1

Голы: Узуни, 75 — Пубиль, 9

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес Пянтковский, Рубио, Нева — Серхио Руис, Онгла (Гумбау, 65), Вильяр (Мауасса, 33, Пуэртас, 90+1) — Пеллистри (Юзвяк, 90), Узуни, Мелендо (Бойе, 46)

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Эдгар Гонсалес, Радованович, Ланга — Баба (Лопи, 84), Робертоне — Аррибас (Посо, 65), Виера (Мелеро, 65), Эмбарба — Лосано (Милованович, 74)

Предупреждения: Вильяр, 4, Гумбау, 68 — Робертоне, 77, Посо, 90, Радованович, 90+8

Нашлись все же силы у "Ла Реала" после неутешительного выезда в Париж. А вот "Мальорка" третий раз в сезоне проиграла дома.

В первом тайме команды обменялись голами — сперва мощно пальнул с линии штрафной Антонио Санчес, на что Кубо ответил типичным для себя голом в сольном проходе а-ля Роббен.

Ну, а затем случилось главное — капитан "Мальорки" Антонио Раильо сперва поддался на провокацию Садика, пнув нигерийца, а затем саркастически похлопал арбитру, за что и подавно был удален. Думается, клуб его за это оштрафует — фееричная безответственность.

Уже в большинстве "Ла Реал" только и делал, что грузил в штрафную "Киновари", которая агрессивно отбивалась. Фолов было много, карточек — тоже. Работа у Райковича тоже была — это Барренечеа напрягал его со средней.

Развязку же пришлось ждать целых 93 минуты. Дежурный навес (сколько их было?) с левого фланга таки нашел голову Микеля Мерино — и хавбек сборной легко поразил цель.

Samu Costa:



• 8 balones perdidos.

• Entrada criminal al tobillo de Traoré en el 90’ sin opción a balón.

• Merino le gana la acción en el 92’ en el 1-2.



Maestro de ceremonias.#RealSociedad pic.twitter.com/TGwpN0Ve8J — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) February 18, 2024

2:1 — и "Сосьедад" с 40 очками поднимается на 6-е место. У "Мальорки" - 23 балла и 16-я строчка.

25-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Антонио Санчес, 4 — Кубо, 38, Мерино, 90+3

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент, Раильо, Настасич, Хауме Коста (Лато, 80) — Антонио Санчес (Морланес, 64), Саму Кошта, Дани Родригес (Дардер, 80) — Ларин (Абдон, 64), Мурики

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия (Пачеко, 64), Ле Норман, Галан — Браис Мендес (Турьентес, 73), Субименди, Мерино — Кубо, Садик (Андре Силва, 65), Захарян (Барренечеа, 64)

Предупреждения: Антонио Санчес, 31, Райкович, 45+1, Раильо, 45+3, Настасич, 82, Саму Кошта, 90, Дардер, 90+6 — Ле Норман, 41, Субельдия, 61, Пачеко, 77, Мерино, 90+6, Турьентес, 90+6

Удаление: Раильо, 45+4

Не восстановился "Бетис" после матча Лиги конференций с "Динамо Загреб" (0:1) - и вот результат.

Более свежий "Алавес" уверенно сушил игру все 90 минут. Защита пахала, хавбеки висели на ноге Фекира; Саму отлично боролся за мячи и позволял команде отдышаться.

А что "Бетис"? В первом тайме он вообще ничего не создал. Во втором — имел три чистых момента, но Миранда не пробил Сиверу с дальней штанги, а Кардосо и Бакамбу и подавно из удобных позиций били мимо ворот.

What a save from Antonio Sivera to deny Juan Miranda ????????????pic.twitter.com/s8RE97O22R — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 18, 2024

Других шансов команда Мануэля Пеллегрини не создала, финального штурма тоже не организовала. Вместо этого "Бетис" чуть в конце подсел и дал поатаковать "Алавесу".

В таблице это все вылилось для зелено-полосатых в 7-е место и 39 баллов. У басков — 28 баллов и 12-я строчка.

25-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Алавес" - 0:0

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Песселья, Сократис, Миранда — Кардосо, Рока (Бакамбу, 66) — Форнальс, Фекир, Абде (Родри, 75) — Авила (Виллиан Жозе, 75)

"Алавес": Сивера — Горосабель, Абгар, Марин, Дуарте — Гевара, Бланко — Сола (Хави Лопес, 89), Гуриди (Бенавидес, 81), Риоха (Висенте, 67) — Саму (Кике, 89)

Предупреждения: Абде, 31. Рока, 45+1, Сократис, 71, Песселья, 79, Миранда, 82 — Марин, 37, Абгар, 72