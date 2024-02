Примера. Бетис истощен, Реал Сосьедад показал характер, Альмерия побила антирекорд

"Альмерия" установила исторический антирекорд Ла Лиги по длительности безвыигрышной серии в матче, где не было никакой логики.

Первый тайм — доминирование "Альмерии". Пубиль открыл счет шикарным ударом со средней под перекладину, но также гости забили еще два раза — и оба мяча Аррибаса судьи аннулировали из-за минимальных офсайдов.

И что потом? Со старта второй половины резко включилась "Гранада" - и уже она штамповала момент за моментом. Онгла, Пянтковский, Бойе — кто только не бил, а забил по итогу Узуни, которого идеальным пасом низом через все поле вывел на ворота Гумбау.

Казалось бы, вот оно, психологическое превосходство — дожимайте! И что же теперь? Снова "Альмерия" поперла вперед, создала 2-3 стопроцентных шанса, а "Гранада" куда-то с поля исчезла.

28 - Almería have not won any of their last 28 games in LaLiga (D10 L18), the longest run of consecutive matches without a win in the history of the competition. Historic. pic.twitter.com/GKpNbaVsl8