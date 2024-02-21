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Рамос - о предстоящем матче против мадридского Реала: Я точно буду чувствовать себя как дома

Испания

Серхио рассказал о предстоящем матче Ла Лиги

Рамос - о предстоящем матче против мадридского Реала: Я точно буду чувствовать себя как дома

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto

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Центральный защитник "Севильи" Серхио Рамос высказался о предстоящем матче против мадридского "Реала", за который он выступал в период с 2005 года по 2021.

"Я точно буду чувствовать себя как дома. Я играл в этом клубе много лет и в "Реале" состоялись самые важные моменты моей карьеры. У меня есть прекрасные воспоминания о людях, болельщиках и моих партнерах по команде. Это будет уникальный момент".

Напомним, что матч "Реал Мадрид" - "Севилья" состоится 25 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Серхио Рамос Реал (Мадрид) Севилья
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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