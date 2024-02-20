Челси интересуется одним из самых дорогих игроков мадридского Реала

"Челси" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Федерико Вальверде.

Английский клуб хочет начать вести переговоры с 25-летним игроком. Но ранее президент "Реала" Перес сообщал, что футболист не продается.

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Федерико в этом сезоне Ла Лиги сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.