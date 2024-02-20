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Челси интересуется одним из самых дорогих игроков мадридского Реала
Федерико Вальверде заинтересовал английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Челси" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Федерико Вальверде.
Английский клуб хочет начать вести переговоры с 25-летним игроком. Но ранее президент "Реала" Перес сообщал, что футболист не продается.
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Федерико в этом сезоне Ла Лиги сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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