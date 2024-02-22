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Реал был близок к аренде защитника Униона в январе

Испания

Сейчас бы игрок этого амплуа пригодился сливочным

Реал был близок к аренде защитника Униона в январе

TVI

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Мадридский "Реал" активно рассматривал вариант с арендой центрального защитника "Унион Берлин" Диогу Лейте в январское трансферное окно.

Как стало известно AS, тренерский штаб "королевского клуба" был впечатлён игрой 25-летнего португальца во время очного поединка с "Унионом" (1:0) на "Сантьяго Бернабеу".

Лейте мог пополнить состав "сливочных" как замена для травмированного Давида Алабы, который выбыл из строя до конца сезона из-за травмы крестообразных связок, однако переговоры между сторонами так и не продвинулись до решающей стадии.

На счету центрбека 29 проведённых матчей за "Унион" в текущем сезоне.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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