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Реал был близок к аренде защитника Униона в январе
Сейчас бы игрок этого амплуа пригодился сливочным
TVI
Мадридский "Реал" активно рассматривал вариант с арендой центрального защитника "Унион Берлин" Диогу Лейте в январское трансферное окно.
Как стало известно AS, тренерский штаб "королевского клуба" был впечатлён игрой 25-летнего португальца во время очного поединка с "Унионом" (1:0) на "Сантьяго Бернабеу".
Лейте мог пополнить состав "сливочных" как замена для травмированного Давида Алабы, который выбыл из строя до конца сезона из-за травмы крестообразных связок, однако переговоры между сторонами так и не продвинулись до решающей стадии.
На счету центрбека 29 проведённых матчей за "Унион" в текущем сезоне.
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