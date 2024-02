Матч Валенсии в Ла Лиге перенесён из-за пожара. В городе объявлен трёхдневный траур

Матч 26-го тура Ла Лиги между "Гранадой" - "Валенсией", который должен был состояться 24 февраля, перенесён.

По информации Football Espana, команды подали запрос на изменение даты проведения поединка после трагических событий в Валенсии. В результате пожара в 14-этажном здании в районе Кампаналь погибло как минимум 4 человека. Ещё 20 - пропало без вести. В городе объявлен трёхдневный траур.

По той же причине оказалась перенесена игра 28-го тура Сегунды между валенсийским "Леванте" и "Андоррой".

Новые даты проведения матчей станут известны позднее.

Two games in La Liga and Segunda have been suspended following the brutal fire that engulfed a block of flats on Thursday, claiming lives in the process.



DEP. pic.twitter.com/dBEztvVF8q