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Матч Валенсии в Ла Лиге перенесён из-за пожара. В городе объявлен трёхдневный траур
Печальные новости из мирной Испании
Football Espana
Матч 26-го тура Ла Лиги между "Гранадой" - "Валенсией", который должен был состояться 24 февраля, перенесён.
По информации Football Espana, команды подали запрос на изменение даты проведения поединка после трагических событий в Валенсии. В результате пожара в 14-этажном здании в районе Кампаналь погибло как минимум 4 человека. Ещё 20 - пропало без вести. В городе объявлен трёхдневный траур.
По той же причине оказалась перенесена игра 28-го тура Сегунды между валенсийским "Леванте" и "Андоррой".
Новые даты проведения матчей станут известны позднее.
Two games in La Liga and Segunda have been suspended following the brutal fire that engulfed a block of flats on Thursday, claiming lives in the process.— Football España (@footballespana_) February 23, 2024
DEP. pic.twitter.com/dBEztvVF8q
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