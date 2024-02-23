Барселона — Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после гостевых 1:1 в Лиге чемпионов с "Наполи" примет дома "Хетафе", который лишь на 6 очков отстает от зоны еврокубков.

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Легко каталонцам точно не будет. Их соперник в последних 5 матчах проиграл лишь раз, и выездами его не напугать - "Атлетико" уже это усвоил (3:3).

Сама "Барса" впервые за год может всерьез положиться на Роберта Левандовского, который забил решающие голы во всех 4 последних матчах. При этом дырявая защита никуда не делась — с начала февраля она пропустила 6 голов в 4 матчах.

Удастся ли команде Хави преодолеть усталость, соперника и проблемы в обороне — увидим в субботу , 24 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 17:15 по Киеву.

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