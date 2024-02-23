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Барселона — Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Хетафе": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Барселона" после гостевых 1:1 в Лиге чемпионов с "Наполи" примет дома "Хетафе", который лишь на 6 очков отстает от зоны еврокубков.
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Легко каталонцам точно не будет. Их соперник в последних 5 матчах проиграл лишь раз, и выездами его не напугать - "Атлетико" уже это усвоил (3:3).
Сама "Барса" впервые за год может всерьез положиться на Роберта Левандовского, который забил решающие голы во всех 4 последних матчах. При этом дырявая защита никуда не делась — с начала февраля она пропустила 6 голов в 4 матчах.
Удастся ли команде Хави преодолеть усталость, соперника и проблемы в обороне — увидим в субботу, 24 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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