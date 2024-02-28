  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Будущее Серхио Рамоса в Севилье зависит от него самого
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущее Серхио Рамоса в Севилье зависит от него самого

Испания

Сейчас судьба испанского игрока неизвестна

Будущее Серхио Рамоса в Севилье зависит от него самого

Фото: twitter.com/SergioRamos

Новина українською

Будущее Серхио Рамоса в "Севилье" остается неопределенным, но клуб готов принять любое решение игрока.

37-летний защитник имеет контракт с испанцами до конца этого сезона. Будущее Рамоса в его руках: если он захочет остаться еще на один год или уйти из "Севильи", клуб примет любое решение Серхио.

Испанским защитником уже интересуются некоторые клубы MLS и Саудовской Аравии.

Рамос в этом сезоне Ла Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.

Читайте такжеСерхио Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании
По теме
yellow-arrow
Атлетик — Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Испании
yellow-arrow
Атлетик — Атлетико. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 29.02.2024
yellow-arrow
Президент Барселоны просил Хави остаться в клубе - Источник
Серхио Рамос Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости