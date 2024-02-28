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Будущее Серхио Рамоса в Севилье зависит от него самого
Сейчас судьба испанского игрока неизвестна
Фото: twitter.com/SergioRamos
Будущее Серхио Рамоса в "Севилье" остается неопределенным, но клуб готов принять любое решение игрока.
37-летний защитник имеет контракт с испанцами до конца этого сезона. Будущее Рамоса в его руках: если он захочет остаться еще на один год или уйти из "Севильи", клуб примет любое решение Серхио.
Испанским защитником уже интересуются некоторые клубы MLS и Саудовской Аравии.
Рамос в этом сезоне Ла Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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