Будущее Серхио Рамоса в Севилье зависит от него самого

Будущее Серхио Рамоса в "Севилье" остается неопределенным, но клуб готов принять любое решение игрока.

37-летний защитник имеет контракт с испанцами до конца этого сезона. Будущее Рамоса в его руках: если он захочет остаться еще на один год или уйти из "Севильи", клуб примет любое решение Серхио.

Испанским защитником уже интересуются некоторые клубы MLS и Саудовской Аравии.

Рамос в этом сезоне Ла Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.