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Атлетик — Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Испании
"Атлетик" — "Атлетико": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.02.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manu Reino/DeFodi Images
Вчера первым финалистом Кубка короля-2024 стала "Мальорка", и вот пришло время определить второго.
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Еще месяц назад фаворитом здесь выглядели "Матрасники", но с тех пор "Атлетик" неожиданно победил в Мадриде 1:0, и ко всему "Атлетико" потерял из-за травмы Антуана Гризманна. То есть, ситуация полностью изменилась.
Теперь уже баски подходят к матчу с позиции силы. Их домашняя беспроигрышная серия достигла 14 матчей. Тем временем у "Атлетико" 0 побед в 4 последних выездах.
Для положительного результата команде Диего Симеоне надо показать футбол, который она уже давно не показывает на чужих полях. Удастся ли? Это мы увидим в четверг, 29 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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