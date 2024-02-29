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Яремчук vs Лунин. Валенсия – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура Примеры
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 27-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и мадридским "Реалом".
Лидер первенства приедет в гости на "Месталью". Команда Карло Анчелотти имеет в своем активе 65 очков, а "Валенсия", которая идет девятой, почти вдвое меньше – 36. Что же это получается, мадридский "Реал" действительно ждет легкая прогулка? Или Яремчук сможет огорчить Лунина и компанию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 2 марта – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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