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Моуринью признался, что плакал после поражения в полуфинале ЛЧ против Баварии
Бывший тренер мадридского Реала поделился своими воспоминаниями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью рассказал, что плакал после поражения его бывшей команды "Реал Мадрид" от "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов 2012 года.
"Я плакал, конечно, не на поле и не в раздевалке, а по дороге домой - да.
Когда я ехал домой, мне позвонил Мендеш: "Сделай мне одолжение: съезди к Криштиану, потому что он умер". Я сказал ему: "Я тоже мертв", но я это сделал. Он был такой же, как и я. Мы были уничтожены."
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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