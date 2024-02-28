Моуринью признался, что плакал после поражения в полуфинале ЛЧ против Баварии

Жозе Моуринью рассказал, что плакал после поражения его бывшей команды "Реал Мадрид" от "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов 2012 года.

"Я плакал, конечно, не на поле и не в раздевалке, а по дороге домой - да.

Когда я ехал домой, мне позвонил Мендеш: "Сделай мне одолжение: съезди к Криштиану, потому что он умер". Я сказал ему: "Я тоже мертв", но я это сделал. Он был такой же, как и я. Мы были уничтожены."