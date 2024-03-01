Кубок короля. Атлетик — Атлетико 3:0. Уничтожили Симеоне и сыграют в финале

Многие удивились, когда три недели назад баски победили на "Метрополитано" 1:0. Что ж, сегодняшняя игра расставила все по местам.

По факту, "Атлетико" был просто уничтожен. Да, не играл из-за травмы Гризманн, но послушайте, были на поле Коке, де Пауль, Корреа, Мората. Это же не последние люди! Но они выглядели, словно последние.

В первом тайме "Матрасники" пробивали и редко, и плохо. Никакой концентрации — Мората попадал в полутораметровые офсайды.

У Бильбао все было наоборот, и первую скрипку, как обычно, играли братья Уильямс. На 13-й минуте Нико подал на ногу Иньяки — и тот вколотил первый гол. На 42-й Иньяки прострелил на Нико — и тот проткнул второй.

5 - @Athletic_en player ????⚪️, Nico Williams, has provided his fifth assist in 2024. No @LaLigaEn player has provided more since the start of the year in all competitions (also 5 from Portu and Antoine Griezmann). Glove. pic.twitter.com/Y0SYgd1qEG — OptaJose (@OptaJose) February 29, 2024

Более того, мог быть и третий, но еще один четкий прострел Иньяки на ногу брату тот завершил крученым ударом чуть мимо штанги.

Второй тайм при таких обстоятельствах превратился в чистую формальность. "Матрасники" сдались еще в перерыве, и никакого нового витка борьбы мы не увидели. Баски, в свою очередь, доминировали в единоборствах и создали еще 2-3 опасных шанса, но до ума довели лишь один — это Гурусета добил мяч после удара Сансета и плохой игры Облака.

Похоже, не увидят фанаты "Матрасников" трофея и в этом сезоне тоже. Команда Симеоне в кризисе, у нее лишь 1 победа в 7 матчах.

1.2 - Jan Oblak averages 1.2 goals conceded per game this season in all competitions, his worst tally in a single campaign for #AtléticoDeMadrid ????⚪️. Fallen. pic.twitter.com/rST1E1dj1D — OptaJose (@OptaJose) February 29, 2024

Тем временем "Атлетик" попытается выиграть свой первый Кубок с 1984 года. После той памятной драки с "Барсой" Марадоны баски сыграли еще шесть финалов — и все проиграли. Посмотрим, как будет в этом году против "Мальорки".

1/2 финала Кубка короля, ответный матч. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 3:0 (первый матч — 1:0)

Голы: Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Гурусета, 61

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос (Йерай, 89), Вивиан, Паредес, Лекуэ — де Галларета (Дани Гарсия, 68), Прадос — Уильямс (Беренгер, 80), Сансет (Унаи Гомес, 80), Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 89)

"Атлетико": Облак — Молина (Барриос, 54), Савич, Витсель, Эрмосо (Рейнилду, 53), Самуэл Лино (Рикельме, 72) — де Пауль, Коке (Сауль, 65), Льоренте — Мората, Корреа (Депай, 54)

Предупреждения: де Галларета, 40, Лекуэ, 66, де Маркос, 74 — Эрмосо, 28