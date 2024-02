Кубок короля. Атлетик — Атлетико 3:0. Уничтожили Симеоне и сыграют в финале

Многие удивились, когда три недели назад баски победили на "Метрополитано" 1:0. Что ж, сегодняшняя игра расставила все по местам.

По факту, "Атлетико" был просто уничтожен. Да, не играл из-за травмы Гризманн, но послушайте, были на поле Коке, де Пауль, Корреа, Мората. Это же не последние люди! Но они выглядели, словно последние.

В первом тайме "Матрасники" пробивали и редко, и плохо. Никакой концентрации — Мората попадал в полутораметровые офсайды.

У Бильбао все было наоборот, и первую скрипку, как обычно, играли братья Уильямс. На 13-й минуте Нико подал на ногу Иньяки — и тот вколотил первый гол. На 42-й Иньяки прострелил на Нико — и тот проткнул второй.

5 - @Athletic_en player ????⚪️, Nico Williams, has provided his fifth assist in 2024. No @LaLigaEn player has provided more since the start of the year in all competitions (also 5 from Portu and Antoine Griezmann). Glove. pic.twitter.com/Y0SYgd1qEG