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Лапорта спрогнозировал будущее Барселоны через пять лет
Президент блауграны уверен в светлом будущем
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, каким видит каталонский клуб через пять лет.
"Будет построен стадион, мы будем наслаждаться лучшей ареной в мире, которая станет жемчужиной архитектуры. Я вижу успехи, много спортивных успехов. Мы всегда боремся за титулы. Я вижу великолепную, блестящую "Барсу", приносящую радость многим людям", - цитирует испанского функционера Marca.
Напомним, в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" располагается на третьем месте. В активе "сине-гранатовых" 57 очков.
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