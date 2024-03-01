Лапорта спрогнозировал будущее Барселоны через пять лет

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, каким видит каталонский клуб через пять лет.

"Будет построен стадион, мы будем наслаждаться лучшей ареной в мире, которая станет жемчужиной архитектуры. Я вижу успехи, много спортивных успехов. Мы всегда боремся за титулы. Я вижу великолепную, блестящую "Барсу", приносящую радость многим людям", - цитирует испанского функционера Marca.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" располагается на третьем месте. В активе "сине-гранатовых" 57 очков.