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Президент Барселоны просил Хави остаться в клубе - Источник
Неожиданный поворот
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави может продолжить работать с командой после завершения текущего сезона.
По информации издания Sport, в неформальной беседе президент испанского клуба Жоан Лапорта попросил Хави пересмотреть свое решение об отставке. 44-летний тренер пока не дал своего ответа.
Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.
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