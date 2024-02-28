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Президент Барселоны просил Хави остаться в клубе - Источник

Испания

Неожиданный поворот

Президент Барселоны просил Хави остаться в клубе - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави может продолжить работать с командой после завершения текущего сезона.

По информации издания Sport, в неформальной беседе президент испанского клуба Жоан Лапорта попросил Хави пересмотреть свое решение об отставке. 44-летний тренер пока не дал своего ответа.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.

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Источник:
sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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