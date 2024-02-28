Президент Барселоны просил Хави остаться в клубе - Источник

Главный тренер "Барселоны" Хави может продолжить работать с командой после завершения текущего сезона.

По информации издания Sport, в неформальной беседе президент испанского клуба Жоан Лапорта попросил Хави пересмотреть свое решение об отставке. 44-летний тренер пока не дал своего ответа.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.