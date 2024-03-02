Брайтон отпустит Де Дзерби в случае полной выплаты компенсации

"Брайтон" отпустит Роберто Де Дзерби только в случае выплаты отступных. Об этом сообщает Sport.es.

Как говорится в издании, "Брайтон" не готов отпускать итальянского специалиста без компенсации в размере 15 миллионов евро. Издание добавляет, что для "Барселоны" выплата такой суммы проблематична. Также в услугах бывшего тренера "Шахтера" заинтересован "Ливерпуль", который, как и "Барса", остается без тренера в конце сезона, они смогут позволить выплатить компенсацию "Брайтону".

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Напомним, контракт Де Дзерби с "Брайтоном" действует до 2026 года.