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Де Дзерби прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль или Барселону

Англия

Я думаю только о Брайтоне (с)

Де Дзерби прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль или Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Брайтона", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Барселону" или "Ливерпуль".

"Я думаю только о "Брайтоне". Я еще ничего не решил и у меня здесь контракт. Я хотел бы завершить этот сезон как можно лучше с нашими молодыми игроками. Я на 100% сосредоточен на "Брайтоне".

Сейчас подопечные Де Дзерби занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 39 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 21 очко.

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Барселона Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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