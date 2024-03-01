Де Дзерби прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль или Барселону

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Брайтона", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Барселону" или "Ливерпуль".

"Я думаю только о "Брайтоне". Я еще ничего не решил и у меня здесь контракт. Я хотел бы завершить этот сезон как можно лучше с нашими молодыми игроками. Я на 100% сосредоточен на "Брайтоне".

Сейчас подопечные Де Дзерби занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 39 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 21 очко.

Читайте такжеПремьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера месяца