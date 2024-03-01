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Де Дзерби прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль или Барселону
Я думаю только о Брайтоне (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби, главный тренер "Брайтона", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Барселону" или "Ливерпуль".
"Я думаю только о "Брайтоне". Я еще ничего не решил и у меня здесь контракт. Я хотел бы завершить этот сезон как можно лучше с нашими молодыми игроками. Я на 100% сосредоточен на "Брайтоне".
Сейчас подопечные Де Дзерби занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 39 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 21 очко.
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