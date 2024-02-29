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Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера месяца
Через несколько дней станет известно имя победителя
Premier League
Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера месяца за февраль.
За награду будут соревноваться такие игроки: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Жоан Гомес ("Вулверхэмптон"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайте"), Родриго Муниз ("Фулхэм"), Букайо Сака ("Арсенал") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
Seven stars worthy of your vote ✨— Premier League (@premierleague) February 29, 2024
Who should be named February's @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards | Vote ???? https://t.co/jGVGEKJ5Rp pic.twitter.com/cNKl0Bdmfj
Что касается звания лучшего тренера февраля, то среди претендентов - Микель Артета ("Арсенал"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Эрик тен Хаг ("Манчестер Юнайтед").
???????? Mikel Arteta— Premier League (@premierleague) February 29, 2024
???????? Pep Guardiola
???????? Erik ten Hag
Only one can win February's @BarclaysFooty Manager of the Month award! #PLAwards | Vote ???? https://t.co/ynFTphsa0X pic.twitter.com/W3cnwW7Jzx
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