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Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера месяца

Англия

Через несколько дней станет известно имя победителя

Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера месяца

Premier League

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Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера месяца за февраль.

За награду будут соревноваться такие игроки: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Жоан Гомес ("Вулверхэмптон"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайте"), Родриго Муниз ("Фулхэм"), Букайо Сака ("Арсенал") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Что касается звания лучшего тренера февраля, то среди претендентов - Микель Артета ("Арсенал"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Эрик тен Хаг ("Манчестер Юнайтед").

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Источник:
premier league
Опубликовал: Екатерина Власова
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