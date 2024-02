Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера месяца

Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера месяца за февраль.

За награду будут соревноваться такие игроки: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Жоан Гомес ("Вулверхэмптон"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайте"), Родриго Муниз ("Фулхэм"), Букайо Сака ("Арсенал") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

