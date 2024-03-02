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Серхио Рамос забил свой 80-й гол в чемпионатах
Забивал в каждом сезоне на протяжении 19 лет
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
Серхио Рамос забил свой 80-й гол в чемпионатах. Сегодня в матче "Севильи" против "Реал Сосьедада" центральный защитник оформил победный гол и принес хозяевам важные три очка.
Этот реализованный момент стал 80-м в чемпионатах в его профессиональной карьере. За мадридский "Реал" он забил 72, за "ПСЖ" - 4. То же самое количество он имеет и за "Севилью".
Испанец забивал в каждом из последних 19 сезонов своей карьеры.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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