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Стали известны сроки восстановления Педри и де Йонга
Очередные кадровые проблемы у сине-гранатовых
ESPN
Полузащитники "Барселоны" Френки де Йонг и Педри получили травмы в первом тайме матча против "Атлетика" (0:0) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.
Как сообщает Diario AS, де Йонг получил растяжение связок правой лодыжки второй степени и пропустит от 3 до 4 недель. Педри, в свою очередь, травмировал четырёхглавую мышцу правой ноги, и выбыл на ещё более длительный срок по сравнению с нидерландцем - 5-6 недель.
Таким образом, оба хавбека точно не примут участия как минимум в двух важных матчах "Барселонах" - в ответной игре против "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов и поединке 29-го тура Ла Лиги с мадридским "Атлетико".
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