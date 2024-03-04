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Стали известны сроки восстановления Педри и де Йонга

Испания

Очередные кадровые проблемы у сине-гранатовых

Стали известны сроки восстановления Педри и де Йонга

ESPN

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Полузащитники "Барселоны" Френки де Йонг и Педри получили травмы в первом тайме матча против "Атлетика" (0:0) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Diario AS, де Йонг получил растяжение связок правой лодыжки второй степени и пропустит от 3 до 4 недель. Педри, в свою очередь, травмировал четырёхглавую мышцу правой ноги, и выбыл на ещё более длительный срок по сравнению с нидерландцем - 5-6 недель.

Таким образом, оба хавбека точно не примут участия как минимум в двух важных матчах "Барселонах" - в ответной игре против "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов и поединке 29-го тура Ла Лиги с мадридским "Атлетико".

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.03.2024 в 15:15
Головне наразі не перевантажити зараз Ямала чи іншого молодого з Ла Масії, бо сьогодні рекорд у кількості матчів для 16... 17-річних через рік одна травма за іншою!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
04.03.2024 в 15:15
Головне наразі не перевантажити зараз Ямала чи іншого молодого з Ла Масії, бо сьогодні рекорд у кількості матчів для 16... 17-річних через рік одна травма за іншою!
Ответить
0
1

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