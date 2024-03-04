Стали известны главные цели Барселоны на лето

Летом у руководства "Барселоны" будет много работы: найти нового главного тренера вместо Хави в конце этого сезона и усилить состав команды.

Но пока все внимание испанцев направлено на поиск хорошего тренера. Этим летом руководители клуба планируют продать некоторых игроков, а вот с кем придется попрощаться - будет решать будущий наставник "Барселоны".

Напомним, что сейчас испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 баллов.