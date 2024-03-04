Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны главные цели Барселоны на лето
Руководство планирует сначала найти главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Летом у руководства "Барселоны" будет много работы: найти нового главного тренера вместо Хави в конце этого сезона и усилить состав команды.
Но пока все внимание испанцев направлено на поиск хорошего тренера. Этим летом руководители клуба планируют продать некоторых игроков, а вот с кем придется попрощаться - будет решать будущий наставник "Барселоны".
Напомним, что сейчас испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 баллов.
Популярное сейчас
- Минмолодьспорта опубликовало список игроков сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
- Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной
- Арбитр матча Валенсия – Реал дал финальный свисток за секунду до третьего гола Мадрида. Беллингем удален за протесты
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО