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Лапорта - о трёх годах во главе Барселоны: Клуб движется в правильном направлении

Испания

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Лапорта - о трёх годах во главе Барселоны: Клуб движется в правильном направлении

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Жоан Лапорта опубликовал открытое письмо болельщикам "Барселоны".

Сегодня, 7 марта, исполняется три года с тех пор, как Лапорта вернулся на пост президента каталонского клуба.

"Без сомнения, "Барса" находится на правильном пути, клуб хорошо организован. Пользуюсь этими строками, чтобы поблагодарить наших сотрудников за талант и дух "Барселоны". Без них чудесное спасение клуба от крушения было бы невозможно.

Чтобы правильно оценить усилия и достижения, достигнутые за последние три года, стоит вспомнить ситуацию, в которой мы оказались в марте 2021 года. У клуба был отрицательный баланс, астрономический долг, нарушение обязательств перед спортивными и финансовыми организациями, а также отсутствие управления и внутреннего контроля. Имея эти цифры, частная компания вступила бы в процедуру технического банкротства. Но мы не дрогнули перед лицом такой угрозы и приняли смелые решения", - цитирует Лапорту Sport.

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Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
07.03.2024 в 14:14
Лапортус пиз@абол высшей категории. Верить ему совершенно нельзя. А ещё он алкаш.
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Комментарии 9
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Вarcelinius
07.03.2024 в 14:14
Лапортус пиз@абол высшей категории. Верить ему совершенно нельзя. А ещё он алкаш.
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0
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Dr. House (Поділля)
07.03.2024 в 14:17
Барсел@х, сто пудово як і ти
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Вarcelinius
07.03.2024 в 14:19
НІТ, як каже дідусь. Я не п'ю і я завжди кажу правду, якою б вона не була.
 
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2024 в 13:02
Поддерживаю мнение сего мужа.
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KondratCheUa (Чернигов)
07.03.2024 в 12:01
Тем временем : Дарик кончил в Барселиниуса в палате!
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KondratCheUa (Чернигов)
07.03.2024 в 12:10
Я написал Дарик но долбаный т9
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Algrab (Костопiль)
07.03.2024 в 12:45
І правильно треба писати не " Дарік", а "Дурік"...
 
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Вarcelinius
07.03.2024 в 14:11
По ходу долбаный в голову ты, а не т9
 
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Algrab (Костопiль)
07.03.2024 в 12:43
і на радощах скинув роги...
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