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Лапорта - о трёх годах во главе Барселоны: Клуб движется в правильном направлении
Глава блауграны отметил проделанный объём работы с момента своего возвращения
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Жоан Лапорта опубликовал открытое письмо болельщикам "Барселоны".
Сегодня, 7 марта, исполняется три года с тех пор, как Лапорта вернулся на пост президента каталонского клуба.
"Без сомнения, "Барса" находится на правильном пути, клуб хорошо организован. Пользуюсь этими строками, чтобы поблагодарить наших сотрудников за талант и дух "Барселоны". Без них чудесное спасение клуба от крушения было бы невозможно.
Чтобы правильно оценить усилия и достижения, достигнутые за последние три года, стоит вспомнить ситуацию, в которой мы оказались в марте 2021 года. У клуба был отрицательный баланс, астрономический долг, нарушение обязательств перед спортивными и финансовыми организациями, а также отсутствие управления и внутреннего контроля. Имея эти цифры, частная компания вступила бы в процедуру технического банкротства. Но мы не дрогнули перед лицом такой угрозы и приняли смелые решения", - цитирует Лапорту Sport.
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