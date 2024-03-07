Лапорта - о трёх годах во главе Барселоны: Клуб движется в правильном направлении

Жоан Лапорта опубликовал открытое письмо болельщикам "Барселоны".

Сегодня, 7 марта, исполняется три года с тех пор, как Лапорта вернулся на пост президента каталонского клуба.

"Без сомнения, "Барса" находится на правильном пути, клуб хорошо организован. Пользуюсь этими строками, чтобы поблагодарить наших сотрудников за талант и дух "Барселоны". Без них чудесное спасение клуба от крушения было бы невозможно.

Чтобы правильно оценить усилия и достижения, достигнутые за последние три года, стоит вспомнить ситуацию, в которой мы оказались в марте 2021 года. У клуба был отрицательный баланс, астрономический долг, нарушение обязательств перед спортивными и финансовыми организациями, а также отсутствие управления и внутреннего контроля. Имея эти цифры, частная компания вступила бы в процедуру технического банкротства. Но мы не дрогнули перед лицом такой угрозы и приняли смелые решения", - цитирует Лапорту Sport.