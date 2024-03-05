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Пике - о руководстве Барселоны: Нельзя продавать дым и говорить о победе в ЛЧ

Испания

Экс-игроку "сине-гранатовых" не нравится нынешняя стратегия клуба

Пике - о руководстве Барселоны: Нельзя продавать дым и говорить о победе в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

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Бывший защитник национальной сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике раскритиковал последние действия руководства каталонского клуба.

"Люди в "Барселоне" хотят знать правду и смотреть ей в глаза. Нужно сообщать реальные новости. Чего нельзя делать, так это продавать дым и говорить, что мы собираемся выиграть Лигу чемпионов, а потом у вас не будет денег для соревнований.

Я не знаю, в какой ситуации сейчас находится клуб, но похоже, что она не очень хорошая. Думаю, что сосьос (члены клуба - прим.) нравится смотреть правде в глаза. Если вы скажете им: "Послушайте, здесь нет ни гроша, и в ближайшие два-три года мы будем эксплуатировать Ла Масию на полную мощность - люди поймут».

Им надо объявить о доверии к воспитанникам академии, о том, что мы собираемся постараться побороться за победу в Ла Лиге. Нельзя говорить: "Мы собираемся подписать Холанда". Это здорово, но как это сделать? Я сказал "Холанд", но на его место можно подставить и "Мбаппе", - цитирует испанца AS.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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