Анчелотти: Я углубился в статистику и не нашел игрока, которого так преследовали бы так, как Винисиуса

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился комментариями по поводу отношений фанатов к Винисиусу Жуниору.

"Я углубился в статистику, историю и не нашел игрока, которого преследовали бы так, как Винисиуса: его толкают, освистывают, оскорбляют. Но он продолжает забивать голы и отдавать результативные передачи. Я думаю, что каждый должен изменить свое отношение к нему".

В матче с "Райо Вальекано" соперник нанес ему каратистский удар и не получил даже предупреждения, но все просят красную карточку для Винисиуса за его толчок в игре против "Лейпцига", - приводят слова главного тренера "Реала Мадрида" Marca.