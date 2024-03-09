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Анчелотти: Я углубился в статистику и не нашел игрока, которого так преследовали бы так, как Винисиуса

Испания

Удивлен отношением к бразильцу

Анчелотти: Я углубился в статистику и не нашел игрока, которого так преследовали бы так, как Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился комментариями по поводу отношений фанатов к Винисиусу Жуниору.

"Я углубился в статистику, историю и не нашел игрока, которого преследовали бы так, как Винисиуса: его толкают, освистывают, оскорбляют. Но он продолжает забивать голы и отдавать результативные передачи. Я думаю, что каждый должен изменить свое отношение к нему".

В матче с "Райо Вальекано" соперник нанес ему каратистский удар и не получил даже предупреждения, но все просят красную карточку для Винисиуса за его толчок в игре против "Лейпцига", - приводят слова главного тренера "Реала Мадрида" Marca.

Напомним, за этот сезон Винисиус Жуниор отыграл 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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