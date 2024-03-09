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71 минута украинца. Валенсия - Хетафе 1:0. Видеообзор матча

Испания

Валенсия - Хетафе ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

71 минута украинца. Валенсия - Хетафе 1:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершился поединок 28-го тура между "Валенсией" и "Хетафе". Роман Яремчук восстановился после повреждения и вышел в стартовом составе, где сыграл 71 минуту. Украинский форвард не смог в этой игре проявить свои бомбардирские способности. Вместо него единственный решающий гол забил Уго Дуро на 40-й минуте.

По статистике гости почти полностью переиграли хозяев, однако подопечные Барахи смогли удержать счет и забрали три очка. "Валенсия" после этой победы на восьмом месте, "Хетафе" - одиннадцатый.

Примера, 28-й тур. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" - "Хетафе" 1:0
Гол: Дуро 40

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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