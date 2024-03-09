71 минута украинца. Валенсия - Хетафе 1:0. Видеообзор матча

Завершился поединок 28-го тура между "Валенсией" и "Хетафе". Роман Яремчук восстановился после повреждения и вышел в стартовом составе, где сыграл 71 минуту. Украинский форвард не смог в этой игре проявить свои бомбардирские способности. Вместо него единственный решающий гол забил Уго Дуро на 40-й минуте.

По статистике гости почти полностью переиграли хозяев, однако подопечные Барахи смогли удержать счет и забрали три очка. "Валенсия" после этой победы на восьмом месте, "Хетафе" - одиннадцатый.

Примера, 28-й тур. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" - "Хетафе" 1:0

Гол: Дуро 40