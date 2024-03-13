Ла Масии снова нету равных. Новые лидеры каталонцев — школьники, играющие, словно взрослые

Пеп Гвардиола однажды сказал, что обучение в Ла Масии "дает игроку преимущество". Кто знает, может, он прав?

В прошлом матче Ла Лиги против "Мальорки" Ламин Ямаль создал 2 голевых шанса, 70 раз коснулся мяча, 7 раз его вернул, пасовал с 87% точности, выиграл 2 единоборства из 3 и забил решающий гол в стиле Месси.

Тем временем Пау Кубарси 5 раз вынес мяч из своей штрафной, сделал 3 отбора, заблокировал 1 удар, пасовал с 94% точности, отдал 3 точных лонгбола и выиграл 5 из 6 дуэлей.

По факту это статистика лидеров, несущих ответственность за результат, но одному до сих пор 16 лет, а другому в январе исполнилось 17.

“Ламин уже сейчас решает судьбы матчей, а Пау играет так, будто он капитан. Он взял на себя опеку Мурики. Это невероятно”, – признает Хави.

Lamine Yamal (16) ???? Mallorca:



⚽️ 1 goal

???? 87% pass accuracy

???? 2 chances created

???? 1 shots on target

???? 70 touches

⚔️ 2/3 tackles won

???????? 7 recoveries

???????? 5 ground duels won

⭐️ 8.4 match rating



Generational talent! ????

And scored a golazooooo ???? pic.twitter.com/bnAU6ay7Dc — Mozez????‍???????? (@Mozez1537337) March 8, 2024

Его каденция в "Барселоне" почти завершена и до сих пор считалось, что главным ее наследием станет чемпионство-2023. Теперь в этом есть сомнения, ведь Ямаль и Кубарси — это нечто большее, и ко всему за ними в основу стучится еще целая группа очень странных детей, которые мыслят и играют, как взрослые.

***

С Ламином определиться было легче всего.

Отец из Марокко, мать из Гвинеи; родился в пригороде Барселоны Матаро, в 5 лет его привели в Ла Масию и тренеры моментально заговорили, что не видели подобного со времен Лео. Феномен.

Он перепрыгивал по 3-4 возрастные группы сразу; в 13 лет играл за 16-летних, а в 15 попал в команду U-19.

Pau Cubarsi et Lamine Yamal.



MADE IN LA MASIA ???? pic.twitter.com/Zw2KvLBDLr — Barça News (@BarcaNewsFRA) March 8, 2024

Дебют Ямаля за Juvenil A состоялся 10 сентября 2022 против "Эбро", и это новый рекорд "Барселоны". На той игре были все — Хави, его помощники, даже Лапорта. Тренер команды U-19 Оскар Лопес выглядел немного смущенным:

“Ламин всегда задает вопросы, у него очень хорошая склонность к развитию. Но я не знаю, стоит ли нам торопиться”.

Хави решил, что стоит — и уже через полгода Ямаль дебютировал в основе, дальше был заигран за сборную Испании, и так в 15 его детство закончилось.

В текущей Ла Лиге Ламин уже незаменим. Он на 9-м месте в команде по игровому времени (1475 минут), на 5-м по голам (4) и ассистам (3), на 2-м по обводкам (1,7) и на 6-м по xG ( 4,92).

???? Lamine Yamal vs Rodrygo (2023/24)



Add more players ???? https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/Hl68y8mZot — DataMB (@DataMB_) March 8, 2024

После гола "Мальорке" журналисты немедленно сравнили Ямаля с Месси, и только на этом месте Хави резко посерьезнел: "Не надо цеплять это клише. Не давите. Вы говорите о лучшем игроке в истории”.

***

Если Ямаль – это мини-Месси, то Кубарси чаще всего сравнивают с Пуйолем.

Он обладает отличным первым пасом, как Пике, но еще больше его определяют жесткость, неуступчивость, авторитет. Пау был капитаном во всех командах "Барсы", начиная с 13 лет.

Pau Cubarsí na temporada 2023/24:



????️ 11 Jogos

????️ 1 Assistência

???? 33 Bolas Recuperadas

???? 21 Desarmes

✂️ 31 Cortes

↗️ 40 Bolas Longas Certas

???? 23 Duelos Pelo Chão Ganhos



Apenas 17 anos! pic.twitter.com/M8LzHrfoqJ — Futebol Diário (@diadefutebolbr) March 9, 2024

Вообще он родом из Жироны, но отбор талантов в Каталонии стартует рано, и родители Кубарси согласились отдать сына в Ла Масию, когда ему было всего 7.

В отличие от Ямаля, Пау не перепрыгивал категории, поскольку долго не рос. До нынешних 184 см он вымахал уже после 15-ти; тогда же начался его рывок к основе. Первый шаг – дебют за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА в 2022 году.

Еще через год Хави начал брать Кубарси на тренировки, а уже в этом сезоне был дебют — в Кубке против "Унионистас де Саламанка":

"Он очень хорошо подготовлен. Когда с ним разговариваешь, так сразу и не скажешь, что ему 16. Он целеустремленный и ответственный ребенок. И он не потерял сегодня ни одного мяча".

Cubarsi vs Real Betis (A) - 2023/24

pic.twitter.com/TLuK0EIISO — Fiñshèr (@Pedrogonzaliz) March 7, 2024

Ясно, в дальнейшем Кубарси несколько раз привозил — особенно в матче с "Гранадой", завершившемся позорной для "Барсы" домашней ничьей 3:3.

Тем не менее, если сравнивать Пау с Иньиго Мартинесом или Жюлем Кунде, то малыш начисто выигрывает конкуренцию. Он лучший среди центрбеков "Барсы" по отборам (1,9), выносам (3,3), на одном уровне с Кристенсеном по перехватам (0,8) и лишь 17-й по фолам (0,6).

***

Вместе с потенциальными гениями к основе "Барсы" рвутся ролевики.

Самый яркий пока Эктор Форт. Ему уже целых 17 – по каталонским меркам, уже не юность, а расцвет сил.

По типажу он похож на Сесара Аспиликуэту — высокий и достаточно мощный правый защитник, который может сыграть слева, а при необходимости и в центре.

???? - Marc Guiu gives Barcelona the lead again. Beautiful assist by Hector Fort. 2-1 pic.twitter.com/1tWoVIZ4z0 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 22, 2023

Как и все в Барселоне, любит атаковать, имеет некоторый талант к кроссам, хорошо видит поле. При этом в защите может наварить, поэтому Хави пока больше доверяет Кунде, а Форт чередует матчи в основе с выступлениями за дубль в 3-м дивизионе.

Еще один персонаж - Марк Гуйю. В январе нападающему исполнилось 18, и сейчас он, а не Витор Роке — первый вариант, когда Роберту Левандовскому нужно отдохнуть. Эту привилегию Гуйю завоевал, забив решающий гол через 33 секунды после своего дебюта в Класико с "Атлетиком" (1:0).

Экс-директор академии "Барсы" Альберт Капельяс очень верит в своего воспитанника:

“Сейчас о Гуйю говорят все, а я помню, как он пришел в “Барселону” в 7 лет. Это не тот парень, который поразит вас дриблингом, но он хороший финишер, умеющий врываться из глубины. Он быстр, силен и очень качественно играет головой. И еще не боится борьбы...”

All it took was 33 seconds for Marc Guiu to impact the game for Barcelona. ????????????pic.twitter.com/IP1tI5loKn — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 25, 2023

На позицию пивота в Ла Масии долго примеряли Марка Касадо и Пау Прима, но одному уже 20, а второму 18, и шансы обоих медленно уничтожает 16-летний Марк Берналь. Он еще не играл за основу, но это будет скоро. У парня телосложение и хладнокровие Бускетса. Из недостатков — только юношеский риск в опасных зонах и, кажется, это именно то, чего Хави ждет. Берналь должен еще немного повзрослеть.

Ну, и что за рассказ о Ла Масии-2024 без Гильермо Фернандеса? Этому вообще 15, но он уже звезда YouTube и Instagram, а Жорже Мендеш взял его на контракт. Конечно, не просто так. У Гилье задатки топового хавбека а-ля Иньеста — он подвижный, креативный, интуитивно находит пространство между зонами.

????Guillermo Fernandez a été convoqué avec le Barça Atletic hier !

C’est le plus gros prospect à La Masia. Il a battu le record de Lamine Yamal en étant le plus jeune en YouthLeague il y a quelques mois ! ???? pic.twitter.com/aMDkH9LIxf — revuebarca (@revuebarca) January 28, 2024

***

И это еще мы не считали таких ветеранов, как 20-летние Фермин с Бальде и 19-летний Гави.

"Барселона" идет к повторению рекорда, установленного в 2012-м с "Леванте", когда на поле вышли только выпускники Ла Масии — Вальдес, Альба, Монтойя, Пуйоль, Пике, Бускетс, Хави, Иньеста, Фабрегас, Педро и Месси.

Понятное дело, что гарантий повторения успеха у нового поколения нет. Футбол пошел вперед, и тики-така уже не дает былых преимуществ.

Вместе с тем, Ла Масия сейчас позволяет "Барсе" дышать. У клуба миллиард долгов после пандемии, но он в четвертьфинале Лиги чемпионов и даже реконструирует "Камп Ноу" за 1,5 млрд.

В 2011 году каталонцы потратили 11 млн евро на новые отели и поля для академии — и это их лучшая инвестиция за 15 лет, ведь пока ДНК основы "Барсы" размывали глупые трансферы, здесь, в Ла Масии, он тщательно оберегался.

“Еще Кройф указал нам путь к успеху. При нем команды всех возрастов заиграли так же, как первая — с теми же концепциями, тренировками. Пока все вокруг сконцентрированы на идеальной физической форме, мы тренируемся так, чтобы наши игроки учились правильно выбирать позицию. Это не просто. Одно дело сказать игроку сканировать поле, а другое создать среду, которая заставляет это делать. В футболе неважно, что ты знаешь, а только то, что ты делаешь. И это наша главная забота – создать правильную среду”, - объясняет Капельяс.

Параллельно успехи Ямаля, Кубарси и других подтверждают, что методы Ла Масии верны, и она обязательно оздоровит клуб, если не сбиться с этого пути – не влезать в новые долги ради сомнительных новичков; дозировать игровое время молодежи; найти правильного тренера, а не еще одного Кумана.

Ну, а там новое поколение постепенно войдет в полную силу – и оно обязательно сделает многое. То, что мы видим от них сейчас, это же только пробник, демо-версия.