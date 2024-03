Ла Масии снова нету равных. Новые лидеры каталонцев — школьники, играющие, словно взрослые

Пеп Гвардиола однажды сказал, что обучение в Ла Масии "дает игроку преимущество". Кто знает, может, он прав?

В прошлом матче Ла Лиги против "Мальорки" Ламин Ямаль создал 2 голевых шанса, 70 раз коснулся мяча, 7 раз его вернул, пасовал с 87% точности, выиграл 2 единоборства из 3 и забил решающий гол в стиле Месси.

Тем временем Пау Кубарси 5 раз вынес мяч из своей штрафной, сделал 3 отбора, заблокировал 1 удар, пасовал с 94% точности, отдал 3 точных лонгбола и выиграл 5 из 6 дуэлей.

По факту это статистика лидеров, несущих ответственность за результат, но одному до сих пор 16 лет, а другому в январе исполнилось 17.

Его каденция в "Барселоне" почти завершена и до сих пор считалось, что главным ее наследием станет чемпионство-2023. Теперь в этом есть сомнения, ведь Ямаль и Кубарси — это нечто большее, и ко всему за ними в основу стучится еще целая группа очень странных детей, которые мыслят и играют, как взрослые.

С Ламином определиться было легче всего.

Отец из Марокко, мать из Гвинеи; родился в пригороде Барселоны Матаро, в 5 лет его привели в Ла Масию и тренеры моментально заговорили, что не видели подобного со времен Лео. Феномен.

Он перепрыгивал по 3-4 возрастные группы сразу; в 13 лет играл за 16-летних, а в 15 попал в команду U-19.

Дебют Ямаля за Juvenil A состоялся 10 сентября 2022 против "Эбро", и это новый рекорд "Барселоны". На той игре были все — Хави, его помощники, даже Лапорта. Тренер команды U-19 Оскар Лопес выглядел немного смущенным:

Хави решил, что стоит — и уже через полгода Ямаль дебютировал в основе, дальше был заигран за сборную Испании, и так в 15 его детство закончилось.

В текущей Ла Лиге Ламин уже незаменим. Он на 9-м месте в команде по игровому времени (1475 минут), на 5-м по голам (4) и ассистам (3), на 2-м по обводкам (1,7) и на 6-м по xG ( 4,92).

После гола "Мальорке" журналисты немедленно сравнили Ямаля с Месси, и только на этом месте Хави резко посерьезнел: "Не надо цеплять это клише. Не давите. Вы говорите о лучшем игроке в истории”.

Если Ямаль – это мини-Месси, то Кубарси чаще всего сравнивают с Пуйолем.

Он обладает отличным первым пасом, как Пике, но еще больше его определяют жесткость, неуступчивость, авторитет. Пау был капитаном во всех командах "Барсы", начиная с 13 лет.

Вообще он родом из Жироны, но отбор талантов в Каталонии стартует рано, и родители Кубарси согласились отдать сына в Ла Масию, когда ему было всего 7.

В отличие от Ямаля, Пау не перепрыгивал категории, поскольку долго не рос. До нынешних 184 см он вымахал уже после 15-ти; тогда же начался его рывок к основе. Первый шаг – дебют за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА в 2022 году.

Еще через год Хави начал брать Кубарси на тренировки, а уже в этом сезоне был дебют — в Кубке против "Унионистас де Саламанка":

Ясно, в дальнейшем Кубарси несколько раз привозил — особенно в матче с "Гранадой", завершившемся позорной для "Барсы" домашней ничьей 3:3.

Тем не менее, если сравнивать Пау с Иньиго Мартинесом или Жюлем Кунде, то малыш начисто выигрывает конкуренцию. Он лучший среди центрбеков "Барсы" по отборам (1,9), выносам (3,3), на одном уровне с Кристенсеном по перехватам (0,8) и лишь 17-й по фолам (0,6).

Вместе с потенциальными гениями к основе "Барсы" рвутся ролевики.

Самый яркий пока Эктор Форт. Ему уже целых 17 – по каталонским меркам, уже не юность, а расцвет сил.

По типажу он похож на Сесара Аспиликуэту — высокий и достаточно мощный правый защитник, который может сыграть слева, а при необходимости и в центре.

Как и все в Барселоне, любит атаковать, имеет некоторый талант к кроссам, хорошо видит поле. При этом в защите может наварить, поэтому Хави пока больше доверяет Кунде, а Форт чередует матчи в основе с выступлениями за дубль в 3-м дивизионе.

Еще один персонаж - Марк Гуйю. В январе нападающему исполнилось 18, и сейчас он, а не Витор Роке — первый вариант, когда Роберту Левандовскому нужно отдохнуть. Эту привилегию Гуйю завоевал, забив решающий гол через 33 секунды после своего дебюта в Класико с "Атлетиком" (1:0).

Экс-директор академии "Барсы" Альберт Капельяс очень верит в своего воспитанника:

