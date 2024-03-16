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Вице-президент Барселоны: Мы не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам
Прокомментировал соперников, сыграющих 9 апреля
SPORT
Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте поделился своим мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Барса" избежала попадания на мадридский "Реал", но, итак, скоро Класико, что касается "Манчестер Сити", то ни мы, ни они не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам", — приводят слова Юсте.
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Напомним, по результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, "Барселона" встретится с "ПСЖ", а "Реал Мадрид" сыграет против "Манчестера Сити" матчи пройдут 9 апреля.
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Источник:ФК Барселона
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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