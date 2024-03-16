Вице-президент Барселоны: Мы не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам

Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте поделился своим мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Барса" избежала попадания на мадридский "Реал", но, итак, скоро Класико, что касается "Манчестер Сити", то ни мы, ни они не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам", — приводят слова Юсте.