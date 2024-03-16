  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вице-президент Барселоны: Мы не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Барселоны: Мы не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам

Испания

Прокомментировал соперников, сыграющих 9 апреля

Вице-президент Барселоны: Мы не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам

SPORT

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте поделился своим мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Барса" избежала попадания на мадридский "Реал", но, итак, скоро Класико, что касается "Манчестер Сити", то ни мы, ни они не хотим играть друг с другом по эмоциональным причинам", — приводят слова Юсте.

Читайте такжеЖребий четвертьфиналов еврокубков, новости по травме Цыганкова, спарринг Шахтера. Главные новости за 15 марта

Напомним, по результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, "Барселона" встретится с "ПСЖ", а "Реал Мадрид" сыграет против "Манчестера Сити" матчи пройдут 9 апреля.

По теме
yellow-arrow
Ищут вратаря на долгую перспективу. Ньюкасл заинтересовался голкипером Валенсии
yellow-arrow
Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
yellow-arrow
Поддержка с родины. В защиту Винисиуса Жуниора встал президент
Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Барселона
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости