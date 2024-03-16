Жребий четвертьфиналов еврокубков, апдейт по травме Цыганкова, спарринг Шахтера. Главные новости за 15 марта

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов, а также следующих этапов турнира:

"Атлетико" – "Боруссия Дортмунд";

"ПСЖ" – "Барселона";

"Арсенал" – "Бавария";

"Реал" – "Манчестер Сити".

Первый полуфинал образуют победители первых двух пар, вторых – двух других. Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные поединки – 16 и 17 апреля.

"Милан" – "Рома", "Байер" – "Вест Хэм", "Ливерпуль" – "Аталанта", "Бенфика" – "Марсель". Аналогично: первый полуфинал образуют победители первых двух пар, второй – двух других. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные поединки – 18 апреля.

Сформированы следующие пары: "Брюгге" – "ПАОК", "Олимпиакос" – "Фенербахче", "Астон Вилла" – "Лилль", "Виктория Плзень" – "Фиорентина". Первый полуфинал образуют победители первых двух пар, второй – двух других. Первые поединки состоятся 11 апреля, ответные матчи – 18 апреля.

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Вингер "Жироны" не попал в заявку на матч 29-го тура чемпионата Испании против "Хетафе". 26-летнему футболисту диагностировали растяжение коллатеральной связки колена 1-й степени. О сроках восстановления клуб не сообщает, однако, как пишет известный украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк, при такой травме в идеале игроку нужно около месяца, чтобы безопасно вернуться в игру. Все, что быстрее, несет большой риск повторной травмы или травмы смежных структур. Напомним, что полузащитник вызван на матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф квалификации Евро-2024. Как сообщает AS, "Жирона" надеется на отсутствие Цыганкова в матчах сборной, чтобы Виктор полностью восстановился к игре чемпионата с "Бетисом" 31 марта.

Гол Кирилла Ковальца со стандарта стал единственным во встрече. С точки зрения дивидендов в турнирной таблице, то для "Александрии" эта победа дала возможность оторваться от зоны вылета на 9 зачетных баллов. В свою очередь "Ворскла" так и осталась в определенной буферной зоне между лидерами и середняками. "Александрия" набирает 23 очка и становится 11-й командой таблицы. "Ворскла" – седьмая с 29 баллами.

15 марта в товарищеском матче "Шахтер" во Львове провел спарринг с "Карпатами". Довольно неожиданно уже на 1-й минуте счет открыли "Карпаты" (забил Костенко), однако после этого "горняки" перехватили инициативу и еще в первом тайме вышли вперед. Оба гола за "горняков" забил Траоре – сначала с передачи 18-летнего Виктора Цуканова, а затем после паса Невертона. Впрочем, одержать победу "Шахтеру" не удалось – на 76-й минуте первый гол в составе львовян забил Ариэльсон, который реализовал одиннадцатиметровый удар.