Известен диагноз травмы Циганкова. Для полноценного восстановления игрока потребуются 4 недели

Как уже сообщалось ранее, вингер "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы не попал в заявку на матч 29-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Как говорится в пресс-релизе клуба, 26-летнему футболисту диагностировали растяжение коллатеральной связки колена 1-й степени.

О сроках восстановления клуб не сообщает, однако как пишет известный украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк, при такой травме в идеале игроку нужно около месяца, чтобы безопасно вернуться в игру. Все, что быстрее, несет большой риск повторной травмы, или травмы смежных структур.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что полузащитник вызван на матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф квалификации Евро-2024, где он пройдет еще ряд медицинских обследований, но уже с врачами сборной команды.