Известен диагноз травмы Циганкова. Для полноценного восстановления игрока потребуются 4 недели
Судя по всему, в матчах плей-офф Евро Виктор не сыграет
Фото: LaLiga.com
Как уже сообщалось ранее, вингер "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы
Как говорится в пресс-релизе клуба, 26-летнему футболисту диагностировали растяжение коллатеральной связки колена 1-й степени.
О сроках восстановления клуб не сообщает, однако как пишет известный украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк, при такой травме в идеале игроку нужно около месяца, чтобы безопасно вернуться в игру. Все, что быстрее, несет большой риск повторной травмы, или травмы смежных структур.
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Напомним, что полузащитник вызван на матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф квалификации Евро-2024, где он пройдет еще ряд медицинских обследований, но уже с врачами сборной команды.
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