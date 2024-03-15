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Известен диагноз травмы Циганкова. Для полноценного восстановления игрока потребуются 4 недели

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Судя по всему, в матчах плей-офф Евро Виктор не сыграет

Известен диагноз травмы Циганкова. Для полноценного восстановления игрока потребуются 4 недели

Фото: LaLiga.com

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, вингер "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы не попал в заявку на матч 29-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Как говорится в пресс-релизе клуба, 26-летнему футболисту диагностировали растяжение коллатеральной связки колена 1-й степени.

О сроках восстановления клуб не сообщает, однако как пишет известный украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк, при такой травме в идеале игроку нужно около месяца, чтобы безопасно вернуться в игру. Все, что быстрее, несет большой риск повторной травмы, или травмы смежных структур.

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Напомним, что полузащитник вызван на матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф квалификации Евро-2024, где он пройдет еще ряд медицинских обследований, но уже с врачами сборной команды.

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Украина Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
15.03.2024 в 20:54
Вот и допи*делись про Витю. А Вите надо выйти.
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
15.03.2024 в 20:54
Вот и допи*делись про Витю. А Вите надо выйти.
Ответить
0
0

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