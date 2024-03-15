Есть ли Цыганков? Довбик попал в заявку Жироны на матч с Хетафе
Матч состоится 16 марта
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
"Жирона" огласила заявку на выездной матч 29-го тура Ла Лиги с "Хетафе".
В список не попал украинский вингер Виктор Цыганков. Напомним, украинец получил повреждение в прошлом туре чемпионата Испании против "Осасуны" и был заменен на 64-й минуте. Также сообщалось, что накануне Виктор пропустил тренировку команды.
Еще один украинец, Артем Довбик попал в список игроков, который отправятся в гости к "городским".
Матч "Хетафе" - "Жирона" состоится в субботу, 16 марта и начнется в 19:30.
Ранее также была информация, что Цыганков отправится в расположение сборной Украины, где ему сделают еще одно МРТ и прочие медицинские процедуры, после чего врачи сине-желтых уже будут знать о готовности Виктора принять участие в матче с Боснией и Герцеговиной.
???? CONVOCATÒRIA#GetafeGirona pic.twitter.com/nqL8F8Akwd— Girona FC (@GironaFC) March 15, 2024
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