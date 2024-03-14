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Цыганков присоединится к сборной Украины в Испании, но его участие в матчах остается под вопросом

Национальная сборная Украины

В сборной вингер пройдет дополнительное медобследование

Цыганков присоединится к сборной Украины в Испании, но его участие в матчах остается под вопросом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который сейчас восстанавливается после травмы, должен присоединиться к лагерю сборной Украины, которая отправилась на сбор в Испанию, сообщает ТаТоТаке

Ситуация с травмированным коленом игрока пока что остается неясной. Недавно испанские СМИ писали, что украинец пропустит ближайшие матч команды с "Хетафе", который состоится 16 марта.

Тем не менее, по данным источника, после матча с "Хетафе", независимо о т своего участия в нем, Цыганков прибудет в расположение сборной, где ему сделают еще одно МРТ и прочие медицинские процедуры, после чего врачи сборной уже будут знать о готовности Виктора принять участие в матче с Босний и Герцеговиной.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а в случае победы 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
14.03.2024 в 19:03
Даже если он успеет восстановится, сомневаюсь что он сможет выступить сразу на хорошем уровне, лучше его оставить на замену, и если пройдем Боснию выпустить на второй матч
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
14.03.2024 в 19:03
Даже если он успеет восстановится, сомневаюсь что он сможет выступить сразу на хорошем уровне, лучше его оставить на замену, и если пройдем Боснию выпустить на второй матч
Ответить
0
0

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