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Цыганков присоединится к сборной Украины в Испании, но его участие в матчах остается под вопросом
В сборной вингер пройдет дополнительное медобследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который сейчас восстанавливается после травмы, должен присоединиться к лагерю
Ситуация с травмированным коленом игрока пока что остается неясной. Недавно испанские СМИ писали, что украинец пропустит ближайшие матч команды с "Хетафе", который состоится 16 марта.
Тем не менее, по данным источника, после матча с "Хетафе", независимо о т своего участия в нем, Цыганков прибудет в расположение сборной, где ему сделают еще одно МРТ и прочие медицинские процедуры, после чего врачи сборной уже будут знать о готовности Виктора принять участие в матче с Босний и Герцеговиной.
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а в случае победы 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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