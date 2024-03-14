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Участие Цыганкова в ближайшем матче Жироны под вопросом

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Он пропустил сегодняшнюю тренировку команды

Участие Цыганкова в ближайшем матче Жироны под вопросом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может не принять участие в ближайшем матче "Жироны".

Его участие в поединке 29-го тура Ла Лиги с "Хетафе" остается под вопросом. Также он сегодня не тренировался с командой. Об этом сообщил главный тренер каталонской команды Мичел.

Напомним, Цыганков получил повреждение в прошлом туре чемпионата Испании против "Осасуны" и был заменен на 64-й минуте.

Матч "Хетафе" - "Жирона" состоится в субботу, 16 марта и начнется в 19:30.

Ранее наставний сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в матчах плей-офф Евро-2024.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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