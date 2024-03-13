  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в матчах плей-офф Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в матчах плей-офф Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер говорит, что шансы высокие

Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в матчах плей-офф Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы травмированного полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова сыграть в матчах плей-офф Евро-2024.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

— Каковы шансы у Цыганкова помочь команде?

— Очень высокие. Я каждый день с ним общаюсь и отслеживаю динамику его восстановления. Посмотрим. Всё, конечно, зависит, прежде всего, от него, от того, как он будет восстанавливаться. Но у нас в обойме много футболистов, мы не зависим от Цыганкова. Он очень важный для нас игрок, но в нашем лагере 28 футболистов, так что в любом случае мы будем серьезно готовиться. Но, конечно, будем очень рады, если Виктор нам поможет.

По теме
yellow-arrow
Представил лично Шевченко. Блогеры Лебига и Зырянов стали амбассадорами сборной Украины
yellow-arrow
Сборная Украины перед Евро-2024 проведет спарринг с Польшей
yellow-arrow
Бражко: Мама - самый счастливый человек из-за моего вызова в сборную
Сергей Ребров Украина Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости