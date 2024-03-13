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Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в матчах плей-офф Евро-2024
Тренер говорит, что шансы высокие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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— Каковы шансы у Цыганкова помочь команде?
— Очень высокие. Я каждый день с ним общаюсь и отслеживаю динамику его восстановления. Посмотрим. Всё, конечно, зависит, прежде всего, от него, от того, как он будет восстанавливаться. Но у нас в обойме много футболистов, мы не зависим от Цыганкова. Он очень важный для нас игрок, но в нашем лагере 28 футболистов, так что в любом случае мы будем серьезно готовиться. Но, конечно, будем очень рады, если Виктор нам поможет.
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