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Лидеры Первой лиги и УПЛ расписали ничью. Карпаты - Шахтер 2:2
Команды провели спарринг во Львове
shakhtar.com
15 марта в товарищеском матче лидер УПЛ сыграл с лидером Первой лиги – "
Довольно неожиданно уже на 1-й минуте счет открыли "Карпаты" (забил Костенко), однако после этого "горняки" перехватили инициативу и еще в первом тайме вышли вперед. Оба гола за "горняков" забил Траоре - сначала с передачи 18-летнего Виктора Цуканова, а затем после паса Невертона.
Впрочем, одержать победу "Шахтеру" не удалось - на 76-й минуте первый гол в составе львовян забил Ариэльсон, который реализовал одиннадцатиметровый удар.
Карпаты Львов – Шахтер 2:2
Голы: Костенко, 1, Ариэльсон, 76 (пенальти) – Траоре, 13, 34.
"Карпаты": Кожухарь (Ильющенков, 46), Сакив (Булеза, 46), Бабогло (Мисюк, 46), Векляк (Козик, 46), Полегенько (Романюк, 46), Костенко (Фетько, 46), Чех (Клименко, 46), Чачуа (Рябов, 46), Джаред (Пидлепенец, 46), Хромей (Демченко, 46), Невес (Ариэльсон, 46).
"Шахтер": Рудько (Твардовский, 46), Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко (Кевин, 46), Педриньо, Цуканов (Азаров, 46), Мироши, Назарина, Невертон.
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