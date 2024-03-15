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Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Результаты жеребьевки

Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов, а также последующих этапов турнира.

Отметим, что на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов Украина представлена двумя футболистами.

Туда пробились "Арсенал" Александра Зинченко и "Реал" Андрея Лунина. В восьмерке сильнейших оказались команды из Испании (три), Германии и Англии (два), а также французский "ПСЖ".

Из-за отсутствия посева и каких-либо ограничений вместе могли сойтись представители одной ассоциации или клубы, которые встречались на групповом этапе.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

  • "Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия);
  • "Атлетико" (Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
  • "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия);
  • "ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания).

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

  • "Атлетико" / "Боруссия" - "ПСЖ" / "Барселона";
  • "Арсенал" / "Бавария" - "Реал" / "Манчестер Сити".

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

В полуфинале команды сыграют первый поединок 30 апреля и 1 мая, второй – 7 и 8 мая. Решающая игра пройдет 1 июня в Лондоне на Уэмбли.

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Напомним, действующим обладателем Кубка чемпионов является "Манчестер Сити"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
15.03.2024 в 14:33
Если Реал обыграет Ман-Сити, то и возьмет ЛЧ.
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Комментарии 10
metall5291 (Kharkiv)
15.03.2024 в 14:33
Если Реал обыграет Ман-Сити, то и возьмет ЛЧ.
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 14:37
не факт
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
15.03.2024 в 14:17
А це класно Навіть шансу зустрітися з головними претендентами до фіналу НУЛЬ Вдасться гра і Барселона у фіналі! Ну ніхто в не виглядає ні "подарунком", ні "на голову вище" Тобто показувати свою найкращу гру + трошечки фарту і фінал цілком можливий! А там потрепаний у "важких битвах" суперник! Шанси Барси виросли вдвічі... З 6,5% до ....
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
15.03.2024 в 13:58
Пизд*ц барселоне!
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2
3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.03.2024 в 13:59
Ти тільки за Барселону хвилюєшся? За Реал ні? )))
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2
1
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жажа_the_best (Харьков)
15.03.2024 в 14:26
А чего беспокоицца за чемпионов?? Они в финале порвут Арсенал и точка!
 
2
1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.03.2024 в 13:55
Енріке дуже Барсу хотів - отримав, буде весело... І взагалі всі матчі цікаві будуть! Пари більш-менш рівні... Складається враження, що вручну хтось жереб підбирав і сформував ...
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1
0
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KondratCheUa (Чернигов)
15.03.2024 в 13:41
У Реала как всегда самая сильная сетка из возможных , ещё и первая игра - домашняя.. Ничего страшного, чемпион должен обыграть всех и каждого! Отомстим же денежному мешку из Манчестера за прошлый сезон! Hala Madrid !!
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Romerik (YNWA)
15.03.2024 в 13:39
Буде фінал арабських мішків. Або ж англійські араби проти АТМ. Скріньте
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 13:35
все пары равные - будет интересно!
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