Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов, а также последующих этапов турнира.

Отметим, что на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов Украина представлена двумя футболистами.

Туда пробились "Арсенал" Александра Зинченко и "Реал" Андрея Лунина. В восьмерке сильнейших оказались команды из Испании (три), Германии и Англии (два), а также французский "ПСЖ".

Из-за отсутствия посева и каких-либо ограничений вместе могли сойтись представители одной ассоциации или клубы, которые встречались на групповом этапе.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия);

"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия);

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия);

"ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания).

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" / "Боруссия" - "ПСЖ" / "Барселона";

"Арсенал" / "Бавария" - "Реал" / "Манчестер Сити".

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

В полуфинале команды сыграют первый поединок 30 апреля и 1 мая, второй – 7 и 8 мая. Решающая игра пройдет 1 июня в Лондоне на Уэмбли.

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Напомним, действующим обладателем Кубка чемпионов является "Манчестер Сити"