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Атлетико – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура Примеры
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 29-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Совсем недавно обе команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также оба коллектива продолжают бороться за самые высокие места в турнирной таблице Ла Лиги. Сможет ли "Атлетико" сократить разрыв с "Барселоной"? Или же каталонцы возьмут верх и продолжат свою погоню за "Жироной"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 марта – в 21:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Роман Синчук
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