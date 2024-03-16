Атлетико – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура Примеры

UA-Футбол организует комментарий поединка 29-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоной".

Совсем недавно обе команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также оба коллектива продолжают бороться за самые высокие места в турнирной таблице Ла Лиги. Сможет ли "Атлетико" сократить разрыв с "Барселоной"? Или же каталонцы возьмут верх и продолжат свою погоню за "Жироной"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 марта – в 21:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук