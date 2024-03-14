Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта

Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций – это уже само собой. Матчи плей-офф еврокубковых турниров традиционно пройдут во вторник, среду и четверг. Также насыщенным получится уик-энд: очень крутые матчи с участием "Юнайтед" и "Сити", "Интер" примет действующего чемпиона, будет много УПЛ, а еще "Барселона" едет к "Атлетико".

Понедельник, 11 марта

Поздним вечером первого дня недели можно посмотреть несколько неплохих матчей. Команда Михаила Мудрика примет дома "Ньюкасл". Истинные фанаты Ла Лиги и Серии А смогут в это же время переключить канал.

21:45. "Лацио" – "Удинезе". Серия А. Megogo

22:00. "Челси" – "Ньюкасл". АПЛ. Megogo

22:00. "Альмерия" – "Севилья". Ла Лига. Megogo

Вторник, 12 марта

Традиционный день с Лигой чемпионов. "Арсенал" сыграет на "Эмирейтс" с "Порту" и попытается исправить свое положение после проигрыша в логове "драконов" (1:0). "Наполи" приедет к "Барселоне". В Италии "адзурри" и "блаугранас" расписали мировую (1:1). До матчей главного клубного европейского турнира состоятся поединки чемпионата Украины с участием ведущих команд первенства. "Днепр-1", "Шахтер", но самый большой интерес – к встрече киевлян и луганчан.

13:00. "ЛНЗ Черкассы" – СК "Днепр-1". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Динамо" – "Заря". УПЛ. 1+1 media / Megogo

18:00. "Шахтер" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ

22:00. "Арсенал" – "Порту". ЛЧ. Megogo

22:00. "Барселона" – "Наполи". ЛЧ. Megogo

Среда, 13 марта

Сами знаете – ЛЧ будет и тут. "Интер" в текущем сезоне просто монструозный, удивительно, что в Милане "Атлетико" проиграл всего лишь со счетом 1:0. Параллельно сыграют дортмундская "Боруссия" и "ПСВ", в Нидерландах команды оформили паритет (1:1). За полчаса до Лиги чемпионов начнут свой поединок "Борнмут" Забарного и скромный, но гордый "Лутон Таун". Также фанаты Килиана Мбаппе будут иметь возможность понаблюдать за тем, как его банда развалит "Ниццу". Хотя, вдруг сенсация?

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21:30. "Борнмут" – "Лутон Таун". АПЛ. Megogo

22:00. "Атлетико" – "Интер". ЛЧ. Megogo

22:00. "Боруссия Д" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo

22:10. "ПСЖ" – "Ницца". Кубок Франции. Megogo

Четверг, 14 марта

Ответные матчи 1/8 финала также пройдут во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах. Вашему вниманию – самые интересные вывески вечера. Конечно же, Лига Европы выигрывает тут конкуренцию у Лиги Конференций.

19:45. "Вест Хэм" – "Фрайбург". ЛЕ. Megogo

19:45. "Вильярреал" – "Марсель". ЛЕ. Megogo

19:45. "Рейнджерс" – "Бенфика". ЛЕ. Megogo

19:45. "Славия" – "Милан". ЛЕ. Megogo

19:45. "Фиорентина" – "Маккаби Хайфа". ЛК. Megogo

22:00. "Аталанта" – "Спортинг". ЛЕ. Megogo

22:00. "Байер" – "Карабах". ЛЕ. Megogo

22:00. "Брайтон" – "Рома". ЛЕ. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Спарта Прага". ЛЕ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Аякс". ЛК. Megogo

Пятница, 15 марта

Очень спокойное завершение рабочей недели. Любители Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги найдут себе по матчу для просмотра. Конечно же, главный поединок дня пройдет в рамках чемпионата Украины.

18:00. "Александрия" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ

21:30. "Кельн" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Megogo

21:45. "Эмполи" – "Болонья". Серия А. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "Кадис". Ла Лига. Megogo

22:00. "Тулуза" – "Лион". Лига 1. Megogo

Суббота, 16 марта

Многие матчи АПЛ на выходных были перенесены из-за Кубка Англии. Как раз в четвертьфинале старейшего футбольного соревнования состоится главный матч субботы, "Манчестер Сити" встретится с "Ньюкаслом". Традиционно советуем обратить внимание на чемпионат Украины, например, "Кривбасс" примет "Колос", а "Полесье" съездит к "Оболони". Мадридский "Реал" Андрея Лунина, "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика – тоже в программе.

13:00. "Металлист 1925" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ

14:15. "Вулверхэмптон" – "Ковентри". Кубок Англии. Setanta Sports App

15:30. "Оболонь" – "Полесье". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:30. "Дармштадт" – "Бавария". Бундеслига. Megogo

17:00. "Бернли" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Лутон" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Осасуна" – "Реал Мадрид". Ла Лига. Megogo

18:00. "Кривбасс" – "Колос". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:30. "Хоффенхайм" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Фулхэм" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Хетафе" – "Жирона". Ла Лига. Megogo

19:30. "Манчестер Сити" – "Ньюкасл". Кубок Англии. Megogo

21:45. "Фрозиноне" – "Лацио". Серия А. Megogo

22:00. "Ланс" – "Ницца". Лига 1. Megogo

22:00. "Атлетик" – "Алавес". Ла Лига. Megogo

Воскресенье, 17 марта

Более насыщенный выходной день, чем предыдущий. Увидим в бою команды Малиновского, Мудрика, Трубина и Яремчука. Без УПЛ тоже не обойдемся, "Черноморец" примет "Верес". Есть очень заманчивые тайтлы: "Ливерпуль" отправится на "Олд Траффорд", в Лиге 1 встретятся лидеры первенства, действующий чемпион Италии приедет к будущему, а Мадрид встретит "Барселону". Его "матрасная" часть.