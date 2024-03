Примера. Атлетик ворвался в ТОП-4, Мальорка оторвалась от зоны риска

“Гранада" показала, почему стоит на вылет, а "Мальорка" - почему вышла в финал Кубка.

Разница в старательности огромна. Гости за весь матч сподобились на одну внятную атаку, которую ударом головой завершал Узуни. Больше ничего.

Тем временем "Киноварь" после неудачного первого тайма встрепенулась, прибавила в темпе и устроила полноценную осаду ворот, которая затянулась на 45 минут. Дани Родригес, Радоньич, Мурики, но еще чаще центрбек Копете могли забивать, но всякий раз натыкались на выдающуюся игру Батальи на воротах "Гранады".

По правде, даже жаль немного аргентинца — он заслуживал на ничью, но когда полевые партнеры позволили сопернику подать 10 угловых за тайм — на что надеяться?

8 - Antonio Raíllo ????⚫️ has scored his 8th goal in his @LaLigaEN career this afternoon, the second one against Granada, the only opponent against whom he has scored more than once in the competition. Vital. ???? pic.twitter.com/FRqOX4KAxY