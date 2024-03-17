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Барселона намерена приобрести полузащитника Фейеноорда
Матса Виффера
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"Барселона" настроена купить этим летом Матса Виффера. Об этом сообщает Sport.es.
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Как говорится в издании, "Барселона" интересовались нидерландским полузащитником еще в 2023 году, но на 2024 год они ставят своей целью приобрести его. Отмечается, что 24-летний полузащитник "Фейеноорда" не прочь присоединиться к "Барсе".
Напомним, в этом сезоне Виффер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.
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